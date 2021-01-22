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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 18:17 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 18:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gündeminde erken seçimin olmadığını belirterek, "Erken seçim dayatması, Türkiye'nin kaosa sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır." ifadesini kullandı.


Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi'nin temin ettiği siyasi istikrar ve toplumsal huzurdan rahatsız olan  Türkiye'nin müstesna gelişme rotasından memnuniyetsizlikleri açığa çıkan malum  siyasi partilerin, eylem ortaklıklarıyla söylem birlikteliklerinin aleni  boyutlara ulaştığını" vurguladı.
 
Bu meyanda yaşananların tecrübeyle sabit ve vaki olduğunu aktaran  Bahçeli, Cumhur İttifakı'yla ilgili yapılan "kof ve kifayetsiz"  değerlendirmelerin esasen Türkiye'nin güçlü iradesine duyulan tahammülsüzlükten  beslendiğinin ortada olduğunu bildirdi.
 
Siyasetlerini dedikoduyla temellendiren partilerin aynı ezberleri  devamlı surette dillerine dolamalarının, bir bakıma perişan ve pişkin hallerinin  itirafnamesi niteliğinde olduğuna işaret eden Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'nin sahip olduğu dengeli, dinamik ve dirayetli özellikler  sayesinde kronikleşmiş sorunlara neşter vurulması, siyasi krize umut bağlayanları  zora sokmuş, hatta çuvallatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Milli ve sağlam bir irade görevinin başındadır"
 
"Zillet ittifakı"nın şemsiyesi altında toplanan partilerin bir yanda  erken seçim taleplerini, diğer yanda da "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"  hedeflerini gündemde tutmanın arayış ve çabasında olduklarını dile getiren  Bahçeli, şöyle devam etti:
 
"Meselenin püf noktası ise bu hedefleriyle siyasi kaosa hizmet  ettiklerini göremeyecek kadar basiretlerinin bağlanmış olmasıdır. Türkiye'nin  gündeminde erken seçim yoktur. Cumhur İttifakı'nın gayesi, Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'nin kalıcı ve köklü hale gelmesi için ihtiyaç duyulan reformları,  yasal düzenlemeleri, sosyal ve ekonomik iyileştirmeleri hayata geçirmektir.
 
Türk milletinin huzur ve refahı için geceyi gündüze katan milli ve  sağlam bir irade görevinin başındadır. Bu haliyle Cumhur İttifakı'nın oyalanacak,  vakit kaybedecek, zamanı boşa geçirecek ne bir siyaset tasavvuru ne de bir  siyaset planlaması söz konusudur. Erken seçim dayatması Türkiye'nin kaosa  sürüklenme amacının gizemli ve şifreli kılıfıdır. Bu kılıfın altında  saklananların demokrasiyle, düşünce ve ifade özgürlüğüyle, dahası milli hedef ve  özlemlerle ahlaken hiçbir bağ ve bağlantıları da kalmamıştır."
 
"Kamuoyunu tutarlılıkla aydınlatmaları şarttır"
 
"Zillet ittifakı"nın ana ortaklarının "Güçlendirilmiş Parlamenter  Sistem"den ne anladıklarını milletle paylaşmak, kemikleşen bu muammanın iç yüzünü  izah etmek durumunda olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, mevcut  şartlarda yeni bir hükümet sisteminin değişme ihtimalinin ise TBMM'deki  milletvekili dağılımı baz alındığından mümkün olmadığını bildirdi.
 
 Bu amaca kilitlenen 7 partinin milletvekili sayısının, hedeflerini  icra ve ifa edecek sayıda olmadığının bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden  Bahçeli, "Eğer 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili  Genel Seçiminden alınacak kendileri açısından makul bir sonuçla Güçlendirilmiş  Parlamenter Sisteme geçiş sağlamayı düşünüyorlarsa o zaman da kamuoyunu  tutarlılıkla aydınlatmaları şarttır." açıklamasını yaptı.
 
"Türkiye'nin istikbali Cumhur İttifakı'yla taçlanacaktır"
 
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi amaçlayan 7 siyasi partinin ortak  görüşlerini, resmileşmiş iş birliği kararlarını ve bu ittifak anlayışıyla nasıl  bir koalisyon hükümeti kuracaklarını paylaşmalarının milletin en halisane  beklentisi olduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:
 
"İçinde CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin ve diğer güdümlü partilerin  yer alacağı koalisyon çatısı nasıl tezahür edecek, hükümet protokolü nasıl  hazırlanacak, hedefler nelerden ibaret olacaktır? Tartışılması gereken asıl konu  başlıkları bunlardır. Hiç kimse karnından konuşmamalı, suya yazı yazmamalıdır.  Türk milleti şeffaf ve doğru bilgilendirmeyi arzulamaktadır. Cumhur İttifakı'nın  ne yapacağı, nasıl bir Türkiye'ye ulaşacağı belli ve ortada iken, zillet  ittifakının mutabakat zemini nasıl teşekkül edecek, bundan mülhem vaat olarak  neleri açıklayacaklardır? 57'nci Cumhuriyet Hükümeti'nin başarısızlığı ve  bozulması için adeta çırpınan ekonomik, sosyal ve sivil toplum kuruluşları, erken  seçimden yana mı, yoksa karşısında mıdır? Bu sorunun da netlik kazanması  lazımdır.
 
 Türkiye'yi sonu meçhul bir karanlığa sürüklemek isteyenler, inanıyorum  ki muvaffak olamayacaklardır. Kimin kiminle yol yürüdüğünü, nasıl bir gizli  planın içinde buluştuğunu, birbiriyle benzemez 7 partiyi bir araya getiren ve  ortak bir paydada buluşmalarını sağlayan asıl faktörlerin neler olduğunu her  insanımız, milli ve manevi hasletlerle bezenmiş her vatandaşımız merak  etmektedir. Cumhur İttifakı'nın ruhu ve duruşu bellidir, Türkiye'yi parlak  ufuklara taşıma azmi bilinmektedir. Ancak bilinmeyen, gerçek maksatlarını  gizleyen, Türkiye'ye husumet duyanlarla fiili ortaklık yapan zillet ittifakıdır,  bunun yanında oyun içinde oyun olan bu ittifakın maskesi zamanında yapılacak  seçimle düşürülecektir. Türk askerine satılmış ve militan diyenler; çiftçiye,  esnafa, memura hakaretler yağdıranlar demokratik bedeli mutlaka ödeyeceklerdir.  Türkiye'nin istikbali Cumhur İttifakı'yla taçlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet  Sistemi, istiklalimizin, güvenliğimizin, milli birlik ve dayanışma  kararlılığımızın hem güvencesi hem de güç kaynağıdır. Türk milletinin karşısında  kördüğüm haline gelen CHP, HDP, İP ve diğer marjinal oluşumların tutunacak ne bir  dalları ne de kaçacak bir yerleri olacaktır."
 

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MHP Devlet Bahçeli Erken seçim
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