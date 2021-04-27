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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Biden'ın sözlerine sert tepki!

27 Nisan 2021 Salı - 10:47 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 11:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, "Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir." dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güney sınırlarımız  boyunca milli güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun,  karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze  gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,  terörle mücadelenin esas itibarıyla çok boyutlu ve karmaşık bir süreç olduğunu  belirterek, Türkiye'nin bunun hakkını her saha ve zeminde kahramanca verdiğini  kaydetti.
 
"Yalnızca seri katillerle değil, aynı zamanda onları kiralayan,  kullanan, bölgesel çıkarları uğruna silah, eğitim, mali ve lojistik destek  sağlayan ülkelerle de kıran kırana bir mücadele sürmektedir." değerlendirmesinde  bulunan Bahçeli, şunları söyledi:
"Artık kiminle mücadele halinde olduğumuzun tanım ve tarifini net bir  şekilde yapmak lazımdır. Demem odur ki, terörle mücadelenin asıl ve arkada duran  şirret faillerini deşifre etmek, bunların yüzüne ayna tutmak şarttır. Çünkü bir  yanda elimizi sıkmak için öne çıkan, diğer yanda kolumuzu kesmek için ön almaya  çalışan ülkelerin ikiyüzlü tavırları iyice sabırları taşırmıştır. Dost ve  müttefik sandığımız, hatta NATO şemsiyesi altında birlikte oyalandığımız bu  ülkelerin asıl gayesi, asıl gayreti Türkiye'nin boyun eğmesidir. PKK/YPG cinayet  ve ihanet kuklasıdır, kuklacılar ise perdenin arkasında saf saf toplanan karanlık  ve kahrolası emperyalist kumpasçılardır.
 
Eski dönemlerde bir terzi makasında şunlar yazıyormuş: 'Her elini  sıkanla dost, her canını sıkanla da düşman olma.'Bize dost diye seslenen, ama  postumuza saman doldurmak için fırsat kollayan mihrakları biliyoruz,  tanıyoruz.Saf değiliz, şuursuz değiliz, bakar kör hiç değiliz. Kim kiminle  yürüyor açıklıkla görüyoruz. Dostumuzun da düşmanımızın da her an değişeceğinin,  nihayetinde devletler arasında bu çerçevede kalıcılık ve süreklilik olmayacağının  bilincindeyiz. Buna karşılık bizim değişmez inancımız ise şudur: Türk'ün Türk'ten  başka dostu yoktur. Muhtaç olduğumuz tek bir kudret varsa o da damarlarımızdaki  asil kandır."
 
Bahçeli, içimizdeki münferit anlaşmazlıkları, müzmin ihtilafları,  müessif uzlaşmazlıkları topluca düğümleyip tek nefes olabilirsek Türk milletini  ve Türkiye'yi hiç kimsenin tutamayacağını vurguladı. Böylesi milli ve manevi bir  gücün üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olamayacağını ifade eden Bahçeli,  "Türkiye düşmanlarının korkusu budur, kaygısı bundandır."
 
Bahçeli, yurt içinde ve yurt dışında yuvalanan bölücü terör örgütüne  darbe üstüne darbe vurulduğunu işaret ederek, 24 Nisan'dan itibaren Irak'ın  kuzeyinde, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör kamplarının havadan ve  karadan ateş altına alındığını söyledi.
 
İlk önce, ateş destek vasıtalarıyla sınır ötesinde mıntıka temizliği  yapıldığını, Kandil bölgesinde belirlenen nokta hedeflere savaş uçaklarınca hava  akını düzenlendiğini dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:
"Karadan sızan, ayrıca hava hücum harekatıyla hedef bölgeye intikal  eden komandolarımız Allah nazarlardan esirgesin, tespit ettikleri teröristlerle  birlikte, sığınak, barınak ve mühimmatları birer birer imha etmişledir.  Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla hainler korkuya kapılmışlar,  kaçacak ve saklanacak delik aramışlardır.Ancak korkunun ve kaçmanın ecele  faydası yoktur. Ara-bul-yok et parolasıyla hainlerin kanlı defteri Allah’ın  izniyle dürülecektir. Bu canilerin kökü kuruyasıya kadar mücadeleden dönüş  yoktur.
 
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizle övünüyorum. Operasyona katılan  evlatlarımızın alınlarından öpüyorum.Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak  üzere, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve bütün kahraman  askerlerimizi kutluyorum. Rabbim gazalarını mübarek etsin. Hepsinin yanındayız,  hepsinin arkasındayız, hepsine dua ediyoruz."
 
Terörle mücadele esnasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, tedavi  görenlere de şifa dileyen Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca milli  güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim  çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze gelirse gelsin,  biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun." dedi.
 
Terör örgütlerinin bu topraklardan ve mücavir bölgelerden sökülüp  atılması için milletin desteğinin, kahramanların inancının ve devletin iradesinin  tam, eksiksiz bulunduğunu belirten Bahçeli, kanı, gözyaşını, yıkımı, hıyanet ve  melaneti geçim kapısı gören insanlık düşmanlarını acımadan cezalandırmanın, barış  ve huzura hizmet, hakka ve hukuka hürmet olduğunu söyledi.
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden hakikaten baymış,  bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk milletine sözde soykırım gölgesi  düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani  felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir."  dedi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,  Kıbrıs'ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmadığını  belirtti.
 
Adil, adaletli, hakkaniyetli, kalıcı ve eşitlik ilkesine dayalı bir  çözüm isteniyorsa yegane çarenin bu olduğunu dile getiren Bahçeli, "KKTC'nin bir  önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Cenevre sürecini baltalamak için devreye  girmesinin, ayıplı bir üslupla mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı hayasızca  eleştirmesinin uyuyan Komünist hücrelerin tekrar harekete geçtiğinin işareti"  olduğunu söyledi.
 
Bahçeli, "Nereye ve kimlerin bataklığına aktığı az çok belli olan bu  ahmağın, Sayın Tatar'a yönelik 'Cenevre'de Türkiye'nin papağanı olacak'  açıklaması tam manasıyla EOKA'cı bir ağzın hezeyanıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin  Tatar papağan değildir, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını milli  hassasiyetlere muvafık şekilde savunan cesur bir yürektir." değerlendirmesinde  bulundu.
 
"Kıbrıs'ı ayak oyunlarıyla Rumların üzerine geçirmek için elinden  geleni ardına koymayan Akıncı ve zihniyetine yakışan tek sıfatın Rum  Palikaryalığı" olduğunu ifade eden Bahçeli, "Rum'un tasmasını başına geçiren  vatansızların tahrik ve tertiplerine aldanacak yoktur." diye konuştu.
 
"Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır"
Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın sonunda lobilerin oyuncağı,  diasporanın tutsağı olduğunu 24 Nisan günü tarih cinayeti işleyerek, yalana  sımsıkı sarılarak ispat ettiğini belirtti.
 
Devlet Bahçeli, Biden'in 24 Nisan 2021 tarihli yazılı açıklamasının  tarihe kara bir leke gibi düştüğünü, Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini  dinamitlediğini söyledi.
 
"Bizim sorunumuz ABD halkıyla değil, Beyaz Saray'a çöreklenmiş zulüm  bekçileriyledir." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk  milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle,  katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir,  haddi değildir, hakkı değildir. Biden'in sözde soykırım beyanı Türk milleti  nezdinde hükümsüzdür, yazılı açıklaması yalnızca kağıt parçasından ibarettir.  Çünkü tarihimizin hiçbir döneminde mahcup olacağımız, hesabını vermekten  kaçınacağımız, yüzümüzün kızaracağı, başımızı öne eğecek bir suça, bir trajediye,  bir barbarlığa, bir vahşete imza atmadık, böylesi bir yanlışın tarafı ve faili  olmadık.
 
Soykırım çetelesi tutanlar gerçekten medenilerse, kendi bastıkları  zalim ayak izlerine, kendi kazdıkları kan ve dehşet çukurlarına dikkatle  bakmaları, eğer yürekleri yetiyorsa bununla ilgili nedamet göstermeleri samimi  tavsiyemdir.
 
Biden, 24 Nisan tarihli yazılı açıklamasının iki yerinde soykırımdan  bahsetmiş, 1915 olaylarında hayatlarını kaybedenleri onurlandırdıklarını dile  getirmiştir. Biden iftira kampanyasına kurşun askerlik yapmakla kalmamış, bir de  'Konstantinopolis' ibaresini kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda böyle bir  isimlendirmeyle anılan bölge veya bir şehir yoktur. Bizim İstanbul'umuz vardır ve  dünyanın en büyük Türk kentidir.
 
Okyanus ötesinden bakınca nasıl gördüklerinin, neyi görmek  istediklerinin bizim nazarımızda bit kadar değeri olmayacaktır. Konstantinopolis  sayfası 568 yıl önce kapanmıştır. Sözgelimi, tarihi geriye sarıp 1453 şartlarına  dönsek bile dünyayı titreten, gemileri karadan yürüten, toplarla kalın surları  döven mutlak ve muzaffer bir Türk varlığını sadece beşeriyet değil, mahlukat bile  tasdik ve teyit edecektir. ABD yönetimine soruyorum, peki siz neredeydiniz? Ne  yapıyordunuz? Avrupa'dan kaçanlar veya sonu belirsiz bir maceraya atılıp  okyanusları aşanlar bile o tarihlerde henüz ortalıkta görülmüyordu. Şu anda  yaşadığınız coğrafyanın asıl sahipleri, hatta derilerinin renginden dolayı  katlettiğiniz milyonlarca insan mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını idame  ediyorlardı.
 
Bay Başkan, Beyaz Saray'da Cumhur İttifakı'nı nasıl yıkarım, zillet  ittifakını nasıl kollarım, Türk tarihini nasıl karalarım diye hesap yapmayı bırak  ve şunu aklından çıkarma ki Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak en son  ülke bile siz değilsiniz. Kısacık melez tarihinizde nice rezaletlere imza atan  ülke olduğunuzu hatırlayarak, gerçeklerle yüzleşmeniz bizatihi sizi  onurlandıracaktır. Dünyada güçlünün hukuku değil, hukukun gücü hakimdir. İnsanlık  onuru, insanlığın ortak mirası ABD'den katbekat büyüktür."
 
HDP Merkez Yürütme Kurulu, bu topraklarda yaşandığını şerefsizce iddia etmiştir. Bu hainler korosu Türkiye'nin sözde Ermeni soykırımıyla yüzleşmesini istemiştir. HDP'nin kökü de kimliği de Ermenidir. Türk ve İslam düşmanı olan bu soysuzlarla aynı havayı teneffüs etmek bile haramdır. Bu şer yuvası, bu ASALA temsilcisi hala faaliyetlerine pişkince devam edebilecek midir? HDP'nin kapısına hukukun mührü basılmalıdır.
 
Bu canilere Erivan'ın kapıları açıktır. Paşinyan da istifa etmiştir. Buyursunlar, çok iyi bildikleri dağ yolundan Ermenistan'a iltica etsinler.
 
HDP’ye tepki gösteremeyen CHP’si, İP’i ve diğerleri ASALA’nın çizgisindedir, Ermeni çetelerinin izindedir, PKK’nın dibindedir.
 
Kılıçdaroğlu'na soruyorum: Seni sindiren nedir? Hiç mi utanmıyorsun? Bu CHP'yi ne hallere düşürdün? HDP ile ittifak kuranlar bizim gözümüzde tarihin yanlışı içindedir. Türk milleti bu zillete katlanamaz. Batsın sizin ittifakınız! Bu kadar mı düşmansınız Türkiye'ye? Suyun derin olup olmadığını iki ayağımızla test etmemize gerek yoktur. Aziz milletim oyunu görün, yarın geç olmadan zillete hak ettiği dersi verin, vurun tokatı gitsin bunların alayı.

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