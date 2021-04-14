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MHP Genel Başkanı Bahçeli, vefat eden Akbulut'a rahmet diledi

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 18:50 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 18:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.


Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akbulut'un Türk  devlet ve siyaset hayatının mümtaz isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek  şunları kaydetti:
 
"Yakın siyasi tarihimizde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı,  Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile  bilinen Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ebediyete  irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten  merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem  ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı  diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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MHP Devlet Bahçeli vefat
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