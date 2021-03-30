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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sorumsuz bir istismar kampanyası yürütülüyor

AA |  30 Mart 2021 Salı - 10:47 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 12:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli, "İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyuttadır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırım kalacaktır. Sorumsuz bir istismar kampanyası yürütülüyor. Bu sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP kadına karşı şiddeti ön şartsız reddetmektedir. " dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Lafa geldi mi, büyük  dava adamı rolüne bürünenlerin, süreç içinde ne kadar küçüldüğünü, ne kadar  bayağılaştığını, başkalarının dolduruşuna gelerek nasıl kişiliklerini  kaybettiklerini üzülerek gördük ve yaşadık. Bunların, Milliyetçi Hareket  Partisi'ne karşı yapılan karanlık operasyonlarda figüranlığa nasıl da teşne  olduklarını ibretle seyrettik. Çok şükür ayrık otlarından arına arına kabuğun  içinde saklı duran özü çıkardık." dedi. 
 
Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "13.  Olağan Büyük Kurultayımızın hazırlıklarını gerçekleştirmek maksadıyla  toplantılarımıza ara vermiştik. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü olan  18 Mart'ta tarihi buluşmamızı, örnek gösterilecek demokratik şölenimizi aziz dava  arkadaşlarımızın irade ve iştirakiyle icra ettik." ifadelerini kullandı.
 
KOVİD-19 salgını nedeniyle katılımı sınırlı tutmaya, maske ve sosyal  mesafe tedbirlerine azami riayet etmeye dikkat ve titizlikle özen gösterdiklerini  belirten Bahçeli, "Elbette salonlara sığmayıp taşmayı isterdik. Elbette dileyen,  isteyen, heves eden her insanımızla, her dava arkadaşımızla görüşmeyi, ortak bir  heyecanda birleşmeyi arzu ederdik. Fakat salgının yol açacağı tehlikeleri  düşünerek davetli sayımızı mümkün mertebe kısıtlı tuttuk. Buna rağmen 13. Olağan  Büyük Kurultayı'mız muhteşem bir atmosferde gerçekleşmiştir." diye konuştu.
 
MHP'nin çok mühim bir demokratik etabı yüz akıyla geride bıraktığını  kaydeden Bahçeli, siyasi partilerin, demokrasi hayatının vazgeçilmez ögeleri  olduğunu, parti kongrelerinin hem geçmişin mütalaa ve muhasebesine, hem de  gelecek hedeflerin mukavele, muhakeme ve muhtevasının tezahürüne bir fırsat, bir  ortam, bir vesile olduğunu dile getirdi.
 
"Gayemiz daha kudretli bir devlettir"
MHP 13. Olağan Büyük Kurultayının, Türkiye'nin kritik bir dönemecinde,  siyasi, ekonomik ve diplomatik zorlukların çetrefilleştiği bir kavşak noktasında  vuku bulduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:
"18 Mart 2021 tarihinde, Anadolumuzun sazıyla, sözüyle, ruhuyla  kenetlendik. Şehitlerimizin haysiyetiyle, hatırasıyla, hamiyetiyle sözleştik.  Yurdumuzun oyunuyla, onuruyla, oğul vermiş haşmetiyle bütünleştik. Toprağımızın  acısıyla, hüznüyle, sevinciyle birleştik. Milletimizin iradesiyle, itibarıyla,  varoluş kıvancıyla bilendik. Semahın hasretiyle, semanın huzuruyla, sevginin  engin ufkuyla kaynaştık. Beşeriyeti zelzele gibi sallayan salgın hastalığa  rağmen, yüreğimizdeki heyecanla, gönlümüzdeki kızıl elma ülküsüyle, aklımızda  Türkiye sevdasıyla istiklal için 'birlik' dedik. Küresel senaryolara, zalim  planlara, iç ve dış husumet cephesine meydan okuyarak istikbal için 'dirlik'  dedik. Türklüğün boynunu bükmek, Türk milletini boyunduruk altına almak için  vaziyet kollayanlara, ortam yoklayanlara sarsılmaz bir inançla seslenerek  kazananın Türkiye olacağını haykırdık. Demem odur ki, istiklal için birlik,  istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak. Gayemiz daha güçlü bir Türkiye'dir.  Gayemiz daha müreffeh bir millettir. Gayemiz daha kudretli bir devlettir. Bu  mücadelede, üç hilal mücevher gibi parlayan şuurumuzun ziyneti, Bozkurt ise kutlu  ülkülerimize giden yolun Ergenekon'dan beri kılavuzudur. Yaşanmış geçmişin  yazılmış sayfaları nereden gelip nereye gitmek istediğimizin her yönüyle belgesi  niteliğindedir."
 
Çile çekseler de ilkelerine çizik çekmediklerini dile getiren Bahçeli,  "Mahkum olsak da, irademize mahcubiyet lekesi düşürmedik. Zindana girdik, 'Vatan  sağ olsun' dedik. Şehit olduk, 'Vatan bölünmez' dedik. Gözyaşlarını içimize  akıtıp, Allah bes baki heves dedik. Satanlardan, kaçanlardan, korkanlardan,  dönenlerden, yılanlardan, yorulanlardan, ilk sallantıda yoldan sapanlardan  olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Ülkücü yaşadık, ülkülerimizi fazilet ve  fedakarlık ruhuyla yaşattık." diye konuştu.
 
"Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi"
MHP'nin 52 uzun yıldır pek çok badireyi aşarak bugünlere ulaştığını  kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:
"Kimileri devrilmemizi bekledi, kimileri aramızdan devşirildi.  Bazıları düşmemizi bekledi, bazıları da yakamızdan düşüp gitti. Nefsine esir  olanlar, nefesi yetişmeyenler, çıkar ve ikbal peşinde niyetini kirletenler zaman  içinde ya kendiliğinden ayrıldılar, ya da gerçek yüzleri netleştiğinden  kararlılıkla ayıklandılar. Lafa geldi mi, büyük dava adamı rolüne bürünenlerin,  süreç içinde ne kadar küçüldüğünü, ne kadar bayağılaştığını, başkalarının  dolduruşuna gelerek nasıl kişiliklerini kaybettiklerini üzülerek gördük ve  yaşadık. Bunların, Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı yapılan karanlık  operasyonlarda figüranlığa nasıl da teşne olduklarını ibretle seyrettik. Çok  şükür ayrık otlarından arına arına kabuğun içinde saklı duran özü çıkardık, öz  değerlerimizle, özgüven içinde geleceği kucaklamak için atılganlık ve cesaret  gösterdik. Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak,  iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berheva ederek kutlu davamızı onun bunun  doymaz kursağına bırakmadık, ona bunun melun emeline peşkeş çekmedik,  çektirmedik."
 
Partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayının 106 yıl önce Çanakkale'de  devleşen imanın ve mücadele dirayetinin aynısıyla hayat bulduğunu ifade eden  Bahçeli, karşılaşılan yer ve zaman, çatışan unsur ve düşmanlar değişse bile  hedeflerin aynı, yöntemlerin benzer, işbirlikçilerin tanıdık olduğunu vurguladı.
 
Bahçeli, MHP'nin 2023 yılını kafasında cem etmiş, ondan sonraki  yılların yol haritasını belirlemiş bir anlayış, bir arayış, bir amaç eşliğinde  yoluna devam edeceğini belirterek şunları söyledi:
"Büyük Kurultayımızda, geleceğe dönük beş aşamalı stratejik  hedeflerimizle rotamızı çizmiş durumdayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak,  2023 ve takip eden on yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi  Başkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına, daha  doğrusu kökleşmesine hizmet etmektir. Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan,  yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa hazırlığı ikinci  stratejik hedefimizdir. Çalışan, üreten, ruh kökümüzden beslenen, manevi ve moral  değerlerimizle eklemlenen yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası ve  inşası üçüncü stratejik hedefimizdir. Cumhur İttifakı'nın varlığı içinde terörle  amansız mücadeleye, son terörist, son kanlı silahıyla ele geçirilesiye kadar  destek vermek, Türk milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmak  dördüncü stratejik hedefimizdir. Hem ülkemizde, hem de küresel ve bölgesel  zeminde diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrar beşinci stratejik  hedefimizdir."
 
Cumhur İttifakı'nın munzam ve muazzam varlığıyla Türkiye'ye sahip  çıkacaklarını dile getiren Bahçeli, "Al bayrağımızın solmasına, aziz milletimize  zincir vurmaya çalışan yerli ve yabancı ahmaklara izin vermeyeceğiz, müsaade  etmeyeceğiz." dedi.
 
Çanakkale Boğazı'nda püskürtülmüş emperyalist zihniyetin yarım kalmış  heveslerinin, birkaç yıl sonra Sevr ile yeniden hortladığını, fakat Türk  milletinin, Cumhuriyet ile sonuçlanacak şerefli bir mücadeleyle istiklal ve  istikbal haklarını güvence altına aldığını vurgulayan Bahçeli, Lozan  Anlaşması'nın, bin yıllık vatan toprağı Anadolu'nun nihai senedi olduğunu; Türk  milletinin sınırları ve milli kimliği ile ilgili son sözünü o tarihlerde  söylediğini dile getirdi.
 
Bahçeli, "Varlığımız, 1915 Çanakkale'sinden 1922 İzmir'ine kadar adım  adım, karış karış savunulan vatan toprakları ve dökülen şehit kanları ile tescil  edilmiş ve bedeli ödenmiştir. Alnı açık, bahtı açık, namus ve cesaret timsali  Türk milliyetçileri için bu konu ilelebet kapanmıştır." diye konuştu.
 
"Özellikle hiç kimse bize Türklük konusunda söz söyleyemez." ifadesini  kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez,  ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin hüznü yüreğimizdedir.  Türkmeneli'nin sevdası iliklerimizdedir. Akmescit'in dramı vicdanımızda, Kıbrıs  Türklüğü'nün davası iffetimizde mahfuzdur. Lütfen dikkat buyurunuz, Türk  milletiyle gönül bağı kopmuş kim varsa bize Uygur Türkleri konusunda laf ediyor,  ileri geri konuşuyor. Bölücüsünden kozmopolitine, iş birlikçisinden ilkesizine,  haininden hayasızına kadar hepsi ağız birliği etmişçesine fikriyatımızın kilit  taşları hakkında bilirkişilik taslıyor, gevşek gevşek atıp tutuyor. Be hey  gafiller, Türklük ne zamandır sizin ana meselesiniz oldu? Bayram değil seyran  değil, hangi ara Türklüğe bu kadar sempati beslediniz?
 
MHP, Uygur Türkleri'nin kanayan yarasına yabancı başkentlerin  prizmasından bakmaz, bakamaz. Vaşington'un gözüyle Pekin'i şekillendiremez,  Pekin'in gözüyle de Washington'u kavrayamaz. Türkmeneli davasına Barzani  küstahlığıyla yaklaşmaz, yaklaşamaz. Kıbrıs Türklüğü'nün hak ve çıkarlarını Rum  palikaryasının veya küresel baskı gruplarının dayatmalarıyla ele almaz, alamaz,  almayacaktır. İnançlarımız, ilkelerimiz ve ülkülerimiz ne diyorsa ona göre  hareket ederiz, ona göre duruş sergileriz. Herkes haddini bilsin, atacağımız taşı  da biliriz, yiyeceğimiz aşı da biz seçeriz. CHP böyle demiş, İP şöyle demiş, HDP  şunu söylemiş bizim için sadece gürültü kirliliğidir. Türkmeneli'ne Kürdistan diyenler tarihin çöplüğüne atılmış çürükler, küresel emperyalizme maşalık yapan  çarpık zihniyetlerdir. Türkmeneli Türk'tür, Türk'ün ta kendisidir, ebedi öz  yurdudur."
 
Türk'ün Türk'ten başka dostu da seveni de olmadığını belirten Bahçeli,  bunun dün de bugün de aynı olduğunu söyledi.
 
Batı'nın, Müslüman denildiğinde "Türk" anladığını dile getiren  Bahçeli, bu nedenle Limasol'da cami duvarlarına nefret boyasıyla haç resmi  çizildiğini ve "Türklere ölüm" yazıldığını belirtti.
 
Türk milletine bağlılıklarının, bir siyasetin konusu değil, bir  sevdanın, sadakatin, vefanın ve varoluş bilincinin sonucu olduğunu vurgulayan  Bahçeli, "Andımızı istismar edenler, Türklüğü kirli projelerine malzeme yapmak  için kuyruğa girenler, bu sevdadan ilelebet mahrum olan kimliksizlerdir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"İstanbul Sözleşmesi sadra şifa olamamıştır"
Devlet Bahçeli, İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmaların,  esef verici boyutlara tırmandığına dikkati çekti.
 
"Öyle bir istismar kampanyası devrededir ki kadına şiddet sanki  cezasız ve yaptırımsız kalacak; taciz, tecavüz ve saldırıların önü açılacaktır."  diyen Bahçeli, bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde  körüklendiğini aktardı.
 
MHP'nin, kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddettiğini vurgulayan  Bahçeli, şöyle devam etti:
"Canilerin hak ettiği cezayı bulması insanlık onuruna saygının bir  gereğidir. Ancak sabahtan akşama kadar televizyon ekranlarından şiddeti teşvik  eden program, haber ve dizileri de aynı oranda kınadığımızı söylemek boynumuzun  borcudur. Bilhassa televizyon dizilerinden kadınlara uygulanan şiddet  sahnelerinin kesilmesi, aynı şekilde toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın  tahkimi, bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri  karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Dahası mezkur sözleşmenin toplumsal  cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi, manevi değerleri, toplumsal düzen ve  dengeyi tehdit etmiştir.
 
Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke  adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Bu itibarla, İstanbul Sözleşmesi'nin  yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı Kararıyla feshi doğru ve yerinde bir  uygulamadır. Kadın haklarını yalnızca sözleşmeye bağlı görmek, bahse konu feshin  arkasından feci sonuçların doğacağını iddia etmek cehalet olduğu kadar bilinçli  bir saptırmadır. İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini bile okumayanların, bu  kapsamda tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin  varlığına delildir, vahim bir işarettir.
 
CHP yönetimi, parti teşkilatlarını saran taciz vakalarını unutmuş gibi  davranarak, kasten suyu bulandırmaktadır ve Danıştayın kapısına dayanmıştır. İP  aynı havadadır. HDP deseniz aynı tavdadır. Zillet ittifakı sürekli krize  oynamaktadır. Her tartışmadan nemalanma çabasındadır. Fakat her seferinde de  baltayı taşa vurmaktadır."
 
"Müslüman Türk milletinin inançlarından ne istiyorsunuz?"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Harp Okulları Yönetmeliği'nde düzenlenen  giriş kriterleri arasından, irticai görüşleri benimsememiş olma halinin Türk Ceza  Kanunu'nda suç olarak düzenlenmediğinden çıkarılmasının bildik ezberleri tekrar  alevlendirdiğini belirterek, "Bunun yerine de terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar  verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla  irtibatı olmamak şartı getirilmiştir." dedi.
 
"Asker ocağı Peygamber ocağıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, TSK'nin  töhmet altında bırakılmasının, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin  yüzsüzce ifade edilmesinin, tepeden tırnağa kara propaganda olduğunu dile  getirdi. Bahçeli, "Madem irticai faaliyetlere karşı bu kadar hassastınız, o zaman  FETÖ'nün 1980'li yılların başından itibaren askeri okullara nasıl sızdığını,  örgüt üyelerinin nasıl kamufle olduklarını, ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan  çıkardınız?" diye sordu.
 
CHP'nin isnatlarının, bazı "kiralık kalemlerin" yorumlarının, bazı  gazetelerin yayınlarının, sanal ve yavan olduğunu, gerçeklerle bağdaşmadığını  söyleyen Bahçeli, "Bu zillet cephesine soruyorum; Müslüman Türk milletinin  inançlarından ne istiyorsunuz? Türkiye'yi inanan-inanmayan, laik-anti laik diye  kamplara ayırdığınız yetmedi mi? Camilerin bombalanacağını şerefsizce gündeme  taşıyan FETÖ'cülerin peşine takılmaktan, onların piyonu olmaktan utanmadınız mı?"  sorularını yöneltti.
 
Devlet Bahçeli, Türkiye'nin laik, sosyal, demokratik hukuk devleti  olduğunu belirterek, "Ancak irtica tehlikesini kılıf yaparak estirilen İslam  düşmanlığına tahammülümüz de söz konusu olamayacaktır." ifadesini kullandı.
 
"HDP'nin CHP'ye iltihak hazırlığı"
Milli ve manevi her meselede muhalif tavrını gösteren CHP'nin; konu  HDP olduğunda, sıra egemenlik haklarına ve terörle mücadeleye geldiğinde  "kahredici bir üslup takındığını" dile getiren Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun, "HDP'ye dokundurmam, HDP'nin yanlışı olursa söyleriz." dediğini  anımsattı.
 
"Bu durumda akla gelen ilk ihtimal, HDP'nin CHP'ye iltihak hazırlığı  içinde olması, sonuçta PKK'nın siyasi ayağının CHP'de tecellisidir." yorumunda  bulunan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kılıçdaroğlu, anlaşılan HDP'yle süren yasak ve kanun dışı ilişkiyi  resmileştirme arzusundadır. Yeni isim olarak da 'Cumhuriyet Halk ve Halkın  Partisi'ni tercih etmesi hiç kimseyi şaşırtmamalıdır. Kılıçdaroğlu'nun kollarını  açarak HDP'nin önünde zırh olması hiçbir gerçeği değiştirmeyecek, işleyen hukuki  süreci durdurmaya kafi gelmeyecektir. Biz, 'PKK eşittir HDP' diyorduk, meğer  kanlı denkleme CHP de bodoslama girmiştir. Kılıçdaroğlu'nun 'HDP'nin yanlışı  olursa söyleriz' ifadesi, tam bir hezeyan, tam bir aymazlık, tam bir sefillik  örneğidir. Sayın Kılıçdaroğlu, HDP'nin ihanet ve yanlışlarını herkes gördü de bir  tek sen mi görmedin? Yazık sana, yuh olsun senin zihniyetine. Dokundurmam dediğin  HDP, kuklası olduğu PKK'yla vatanımıza dokundu, evlatlarımıza dokundu, huzurumuza  dokundu, milli birlik ve beraberliğimize dokundu. Haberin oldu mu? Bundan dolayı  vicdanın sızladı mı? 'Dokundurmam' diyorsan, ihanete ortaksın demektir. Dökülen  kanlarda, alınan canlarda payın var demektir ve sorulacak hesap da Allah  şahittir, namusumuza emanettir."
 
"Seçim zamanında yapılacak"
"Sonbaharda seçim olur" diyenlerin, rüyalarında darı ambarı  düşlediklerini belirten Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve İP'e dolanmış yoldaşları boşuna  heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu  karartan zilleti, önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır." dedi.
 
Devlet Bahçeli, Süveyş Kanalı'nda bir tanker nasıl karaya oturmuşsa,  zillet ittifakının da öyle sandığa çöküp kalacağını, Allah'ın inayeti, milletin  emsalsiz iradesiyle boyunun ölçüsünü alacağını ifade etti.
 
Bahçeli, "Bu çıkar ittifakı dünyanın kaç bucak olduğunu 2023  Haziran'ında inşallah görecektir. Zafer Cumhur İttifakı'nın olacak, Cumhuriyet'in  yüzüncü yıl dönümünde yeni bir tarih yazılacaktır." diyerek konuşmasını  tamamladı.

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