08 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.713 -0.52 EURO 7,7840 0.60
USD 6,8650 0.11 ALTIN 399,150 0.80
CANLI BORSA
TÜMÜ

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den teşkilatlara genelge

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 22:04 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 22:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşülen çoklu baro kanun teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.


MHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Bahçeli imzasıyla  teşkilatlara gönderilen genelgede, partinin hayata ve hadiselere bakışının mihrak  noktasının milletin varlığının görüş, kavrayış ve kader mevkisiyle tıpatıp aynı  olduğu belirtildi.
 
İstismarlara kapalı tutum ve ihanetlere karşı net duruşun  istikrarsızlık ve iftiralara kararlı duruşun hiç tavsamadan, hiç aksamadan  süreklilik içinde muhafaza edildiğine dikkat çekilen genelgede, şunlar  kaydedildi:
 
"MHP'nin siyaseti, kalın çizgilerle ihata edilmiş akıl ve ahlak  sınırları çerçevesinde dengeli, derinlikli, sabırlı, tutarlı ve  ilkelidir. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik gayesiyle kazananın Türkiye  olacağına inancımız ise tamdır. Partimiz milli nitelikli her konuda, ülkemizi  haksız yere meşgul edip mesul tutan her soruna şaşmaz ve sarsılmaz düzeyde  tavırlı, bu suretle Türkiye tarafındadır. Yabancı başkentlerin çekim alanına  kapılarak siyasi ve ideolojik sapma ve savrulmalar yaşayan odaklarla aramızda  kapanmayacak uçurumlar vardır ve bu son derece doğaldır."
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP'yi HDP ile  güncellediği, geçmişe format atıp Mustafa Kemal'in mirasını hiç ettiği, bununla  da kalmayıp Kandil'e ve Pensilvanya'ya mahkum ve meftun hale getirdiği  değerlendirmesine yer verilen genelgede, Kılıçdaroğlu'nun hem partisine hem de  Türkiye'ye kurulan vahim, hatta vandal bir kumpasın ana aktörü haline geldiği  savunuldu.
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
 
Genelgede, Cumhuriyet tarihinin en muteber yönetim reformu olarak  nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin refakat ve imkanlarıyla  Türkiye'nin kutlu bir geleceği kucaklayacağı vurgulandı.
 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetim hayatını güvenceye  kavuşturan millet takdiri ve milli güvenliği sağlam bir zırha büründüren  demokrasi takriri olduğunun altı çizilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:
 
"Bunu hazmedemeyenler zillete gömülmüşlerdir. Yönetim sistemi  bakımından Türkiye Cumhuriyeti'nin 9 Temmuz 2018'den itibaren içine girdiği  üçüncü evre sağlıklı, istikrarlı, dirayetli ve nitekim umut ve huzur vericidir.  Bu kapsamda CHP'nin ileri sürdüğü tezler çarpıktır. İP'in eleştirileri  hamasettir, hakkaniyetten mahrumdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk  milletinin başarısıdır. Yeni sistemde çıkarları sarsılanların bir kaşık suda  fırtına koparmaları kötürüm maksatlarının ve cahil cüretlerinin sonucudur. Çok  şükür iki yıl önce yönetim sistemimize yapılan demokratik aşı tutmuş, atılan  muhterem adımlar isabetle yerini bulmuştur."
 
Genelgede, 28'inci dönem milletvekili genel seçiminin 2023 yılının  Haziran ayında yapılacağı vurgulandı.
 
Barolarla ilgili kanun teklifi
 
Kamuoyunda "çoklu baro olarak bilinen" kanun teklifine, "ihanet ve  bölücülük yaftası vurmak bir başka rezalettir." ifadelerine yer verilen  genelgede, şu değerlendirmeler yer aldı:
 
"Kimin bölücülük yaptığı, kimin ihanete teşne olduğu gizlenemeyecek  boyutlardadır. Saltanatları tartışmaya açılan bazı baroların CHP takviyeli  protestoları demokratik bir hak değil, densiz bir zorlamadır. Konuşmaya uzak,  uzlaşmaya mesafeli, müzakere ve görüşmeden bihaber bu baroların ülkemizi  huzursuzluk girdabına çekme gayretleri duvara toslamıştır. Çoklu baro kanun  teklifiyle barolar demokratikleşecek, avukatlar özgürleşecek, savunma daha da  güçlenecektir. "
 

ETİKETLER

Devlet Bahçeli MHP kanun teklifi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.