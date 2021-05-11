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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sert tepki: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir!

11 Mayıs 2021 Salı - 16:42 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 16:49

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi.
 
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
 
İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir.
 
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