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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

27 Mayıs 2021 Perşembe - 17:37 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 18:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız. Türkiye'nin güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen iç ve dış odaklar tıpkı bugünkü gibi ihanet devriyesine çıkmışlardır.' açıklamasında bulundu.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:
 
Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız.
 
Türkiye'nin güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen iç ve dış odaklar tıpkı bugünkü gibi ihanet devriyesine çıkmışlardır.
 
Her zaman demokrasinin, milli iradenin, devletimizin, milletimizin tartışma kabul etmeyen emanetlerinin yanında duracağız.

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