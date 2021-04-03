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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Alparslan Türkeş'i anma mesajı

AA |  03 Nisan 2021 Cumartesi - 23:18 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 23:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır." ifadelerini kullandı.


Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin kurucu Genel Başkanı  Alparslan Türkeş'i ebediyete irtihalinin 24. yılında hürmet ve rahmetle  andıklarını belirtti.
 
Kovit-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma  kısıtlaması nedeniyle Türkeş'e manevi görevlerini Anıtmezar'da  gerçekleştirememenin hüznünü yaşadıklarını vurgulayan Bahçeli şunları kaydetti:
 
"Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset  hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır. Fırtınalı yıllarda, çetin  yollarda, zorlu şartlarda, sıkıntılı dönemlerde ülkesine ve ilkelerine cesaretle  sahip çıkmış, duruşunu ve fikri tutarlılığını hiç bozmamıştır. Dünyadaki bütün  atılımlar, yüreği milleti için yanıp tutuşan, cefa çeken ve inançlarını  samimiyetle savunan, yüksek iradeye ve sarsılmaz azme sahip seçkin insanların  liderliği altında başlamış ve başarılmıştır. Büyük davaların çoğu, öncelikle, bu  seçkin insanların omuzlarında taşınmış ve ancak onların heyecanıyla yoğrulduktan  sonra tarihe ve insanlığa bir istikamet çizebilmiştir."
 
Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 
"Bu açıdan bakıldığında, Türklük ülküsü ile Türk milliyetçiliği  davasının günümüze kadar uzanan şerefli geçmişindeki en önemli şahsiyetlerinden  birisi de hiç kuşkusuz merhum Türkeş Bey'dir. Türk milliyetçiliğinin çile ve  mücadeleyle geçen tarihinin çok önemli bir bölümüne yakından şahit olmuş, bu  sürecin yaklaşık son elli yılına bizzat müdahil olarak, varlığı ile bu mücadeleye  farklı bir anlam kazandırmıştır. Bu itibarla seksen yıllık hayatının bütün  yönleriyle tanınmasının, bugün onun hatıra ve emanetleriyle yürüttüğümüz siyasal  mücadelemize, hatta Türk siyasetinin mana ve muhtevasına ayrı bir güç, özel bir  anlam katacağı kanaatindeyim."
 
"Türkeş'in emanetleri emin ellerde"
 
Merhum Türkeş'in iki büyük eseri olan Milliyetçi Hareket Partisi ile  Ülkü Ocakları'nın emin ellerde ve ehil yüreklere teslim olduğuna işaret eden  Bahçeli, "Hiçbir fitne/fesat eğilimin tarihi duruşumuza ve ülkülerimizin onuruna  zarar vermesine fırsat verilmemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi bugün  milletimizin gönlünde taht kurmuş, zaman içinde gücüne güç katmış, Türkiye  karşıtlarının haricinde, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştır."  değerlendirmesini yaptı.
 
Bahçeli, MHP'nin istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan  Türkiye olacak iradesiyle millete hizmet yolundan asla sapmayacağının altını  çizerek, "Her zaman olduğu gibi Türk-İslam ülküsü, güvence olmayı sürdürecektir.  Milliyetçiler, ülke sorunlarını aşmanın yolunun, ayrılıkları derinleştirmek,  kavgaları kızıştırmak, insanlarımızı birbirine düşürmek gibi sakıncalı  yöntemlerle bulunamayacağını bilmektedir." ifadelerini kullandı.
 
Birlik, uzlaşma, hoşgörü, dayanışma ve yardımlaşma ile huzur, refah,  istikrar ve güçlü bir Türkiye'nin kapısının ardına kadar aralanacağını belirten  Bahçeli, şöyle devam etti:
 
"Bize düşen görev, binbir emekle elde ettiğimiz siyasal  kazanımlarımızı geriye döndürecek ve fikri mücadelemizin hızını yavaşlatacak  tuzaklara dikkat etmek olmalıdır. Vefatının 24. yıldönümünde merhum Başbuğumuz  Alparslan Türkeş Bey'e, ayrıca dava şehitlerimize, fani hayattan göç etmiş  değerli Ülküdaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını  şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."
 

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