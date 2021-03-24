MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
AA | 24 Mart 2021 Çarşamba - 16:36 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 16:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
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