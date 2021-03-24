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MHP Genel Başkanı Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 16:36 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 16:36

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.


MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel  Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
 

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