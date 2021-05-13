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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

AA |  13 Mayıs 2021 Perşembe - 10:15 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 10:15

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kovid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz." dedi.


Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı  Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim  tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller  bıraktı, bakır ibrikle su döktü.
 
 
Çıkışta gazetecilerin bayramını kutlayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Acılı günlerden  geçiyoruz. Kovid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs  katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz.  İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içerisinde bir Türkiye'yi görmek isteriz.  Cenabıallah'tan niyazımız budur."
 

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