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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

30 Ağustos 2021 Pazartesi - 0:37 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 0:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Bahçeli, MHP'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "30  Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa  Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli  Mücadele'nin bütün cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle  anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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MHP Devlet Bahçeli 30 Ağustos
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