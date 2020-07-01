MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz
01 Temmuz 2020 Çarşamba - 21:05 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 21:05