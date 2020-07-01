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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 21:05 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 21:05

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yaptığı paylaşımda, bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı. 

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