18 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.59 EURO 9,3980 -0.63
USD 7,6650 -0.49 ALTIN 464,460 -0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Enginyurt, DP'ye katıldı

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 13:51 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 13:51

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye (DP) katıldı.


DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal,  katılım dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada,  Enginyurt'un ortaya koyduğu iradenin ülke ve millet adına kendileri için çok  kıymetli olduğunu söyledi.
 
Değerleri ve kurumlarıyla bir kurucu unsur ruhu içerisinde Türkiye'yi  yeniden inşa edercesine bir iradeyi ve programı milletle buluşturmanın en büyük  sorumlulukları olduğunu belirten Uysal, şöyle devam etti:
"Enginyurt'un partimize katılımı ve bu büyük mücadelede el ele, gönül  birlikteliği içerisinde bu ideallere milletimizi kavuşturmak adına varlığı bizim  için çok kıymetli. Türkiye'de dalga dalga dezenformasyon bültenleriyle  insanımızın zihninin bulandığı noktada başka mecralarda siyasal mühendisliklerle  çözüm arayanlara da irade ve akıl koyarak, öncülük yaptığı kanaati  içerisindeyim."
 
Uysal, Enginyurt'un partiye katılımının hayırlı olması dileğinde  bulundu.
 
"Haklarımı helal ettim"
Enginyurt ise kendisi ve arkadaşlarının DP ailesine dahil edilmesine  teşekkür ederek 41 yıl ülkücü hareket ve MHP'de mücadele ettiğini, 2 buçuk yıl  önce de Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den milletvekili seçildiğini anımsattı.  MHP'den ihraç edilmesi sürecini de anlatan Enginyurt, "Ben bütün haklarımı helal  ettim. MHP'de başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere bir hakkım varsa  şahsım adına haklarımı helal ettim." dedi.
 
Uysal'ın daveti üzerine DP'ye katıldığını ifade eden Enginyurt,  "Özellikle DP'yi seçtim çünkü biliyordum ki fırsatçılar, dedikoducular,  müptezeller bir başka partiye geçmiş 'para, ihale aldı' diyeceklerdi. Ama DP'de  vatanın bağrından çıkmış, bu ülkeyi cebinde 5 kuruşu olmamasına rağmen büyük  Türkiye yapmak isteyen insanlarla bir oldum, bu da benim için şeref oldu." dedi.
 
"Cumhur İttifakı" veya "Millet İttifakı" diyenlerin düşmanı veya dostu  olmadıklarını vurgulayan Enginyurt, şunları söyledi:
"Biz DP'liler olarak bu saatten itibaren dün olduğu gibi Türkiye'de  DP'yi iktidar edeceğiz ve DP'li bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ülkenin dışarıda  verdiği mücadelede hiçbir komplekse girmeyeceğiz, 'Adalet ve Kalkınma Partisi  iktidarda' diyerek dış politikada Türkiye zayıf düşsün istemeyeceğiz. Türkiye'nin  yanında yer alacağız ve hükümetin aldığı kararları da destekleyeceğiz, Libya  tezkeresi de dahil buna. Bu ülkeyi asla böldürmeyeceğiz. Teröristi seven, koruyan  bir anlayışa destek vermeyeceğiz. Her zaman 'Türkiye'de FETÖ'cü teröristle PKK'lı  terörist arasında hiç fark yoktur.' diyeceğiz. Asla onların yanında yer almayacak  karşı duracağız."
 
Enginyurt, konuşmasının sonunda şair Abdurrahim Karakoç'un "Kara  haber" şiirini okudu.

ETİKETLER

Cemal Enginyurt MHP DP
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.