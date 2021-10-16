MHP'den flaş Cumhurbaşkanlığı Sistemi açıklaması!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin yürürlüğe konması ve başbakanlığın kaldırılmasının Anayasa değişikliğiyle gerçekleştiğini hatırlattı.

Yalçın, "16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen referandumda, halkın oylarıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, 9 Temmuz 2018 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Yani, mevcut yönetim modelinin değiştirilmesi ve başbakanlığın geri getirilebilmesi için TBMM ’de yeterli çoğunluğun bulunması veya en azından referanduma gidilerek halkın oyuna başvurulması gereklidir. Bu durum karşısında, yamalı bohça niteliğindeki muhalefetin öncelikle Meclis'te bir Anayasa değişikliğine gidebilmesi için, 400 milletvekilinin oyunu alması lazımdır. Anayasa değişikliğini halkın oylarıyla gerçekleştirmek üzere referanduma gitme kararı alınabilmesi için de 360 oy gereklidir. Görünen köy kılavuz istemez. CHP’nin de yancılarının da 2023’te alacakları oy belli, elde edecekleri milletvekili sayısı mahduttur. Çok parçalı, çok başlı muhalefetin TBMM’de bırakınız yeterli çoğunluğu sağlamayı, salt çoğunluğa bile ulaşması mümkün değildir. Dolayısıyla zillet ittifakının Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini değiştirme ve başbakanlığı yeniden ihdas etme şansı kesinlikle yoktur" dedi.

'BU, HALKI ALDATMAKTIR'

Yalçın, muhalefetin parlamenter sisteme dönüş çalışmalarını hatırlatarak, "Zillet ittifakının sözcüleri ve destekçileri kamuoyunda mevcut yönetim modelini değiştirebilecekleri ve parlamenter sisteme dönebilecekleri algısı yaratmaya çalışıyor. Bu, siyaseti alenen yalan üzerine kurmak ve halkı aldatmaktır. Bu kez hafıza-i beşer nisyan etmeyecektir. Millet; parlamenter sistemin ürettiği siyasi kriz ve istikrarsızlıkları, koalisyon açmazlarını unutmamıştır. Millet, sözde siyasi cinayet duyumu paylaşıp FETÖ yöntemiyle kamuoyunu paniğe sevk etmeye çalışan sorumsuz bir zihniyetin ellerine iktidar sorumluluğunu bırakmayacaktır" diye konuştu.

'SAÇMA BİR İDDİA, ULAŞILAMAYACAK BİR HEDEFTİR'