MHP'den çok sert tepki! 'Siyasi sapıklıktır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Samsun'da ve Aydın'da ahlak düşkünü iki failin birinin siyasi görüşlerini, diğerinin kullandığı üç hilal amblemini bahane eden kimi fırsatçıların, bunların işlediği affedilmez suçların faturasını MHP'ye çıkarma çabasına girdiği görülmektedir. MHP’yi anılan suçlularla aynı paralelde gösterme çabası, bir tür siyasi sapıklıktır" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun 'da boşandığı E.M.'yi (24) sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap ile Aydın 'da 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya cinsel saldırıda bulunup öldüren Aytu Çetin'in (23) eylemlerinin toplum vicdanında derin yaralar açtığını bildirdi. Bu olaylara en sert tepkinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gösterildiğini belirten Yalçın, "MHP; 52 yılı aşan siyasi mücadelesi boyunca Türk milletini diğer beşeri yapılardan daha ihlaslı kılan insani değerlerin yaşatılması için çaba göstermiştir. MHP; kültürel ve sosyal değerlerimizin muhafazasının barış, esenlik ve huzurun devamı açısından olduğu kadar bekamız açısından da önem taşıdığının bilinciyle politikalar üretmiştir." dedi.

'FIRSATÇILIK YAPANLARA EKMEK ÇIKMAYACAKTIR'

Yalçın, buna rağmen iki failin birinin siyasi görüşlerini, diğerinin kullandığı üç hilal amblemini bahane eden kimi fırsat çıların, affedilmez suçların faturasını MHP'ye çıkarma çabasına girdiği söyleyerek, "Yaşanan iki çirkin ve iğrenç olayı kullanarak buradan MHP'ye dönük bir linç kampanyası ve komplo organizasyonu çıkarmağa yeltenenler, malum fiilleri işleyenlerle aynı ahlaki kategoride tasnif edilmeyi hak etmektedir. Masum bir kitleyi, bir kurumu veya kişiyi işlemediği bir suç ve fiil üzerinden itham edip hakkında kamuoyunda imaj ve prestij cellatlığı yapmaya soyunmak; ahlaksızlığın, edepsizliğin en büyüklerindendir. MHP'yi anılan suçlularla aynı paralelde gösterme çabası, bir tür siyasi sapıklıktır. Buradan, MHP'nin kamuoyundaki güçlü itibarına suikast düzenlemek için fırsatçılık yapanlara ekmek çıkmayacaktır. Bilakis, partimize haksız isnatta bulunanlar cürmümeşhut hâlinde yakalanmış ve kamuoyu vicdanında mahkûm edilmiş olacaklardır. Kaldı ki MHP ile irtibatlandırılmayı çalışılan kişilerin parti teşkilatında üstlendikleri herhangi bir görev ve mesuliyet de bulunmamaktadır" diye konuştu.

'KURULTAY ÖNCESİNDE CEREYAN ETMESİ TESADÜF DEĞİL'

Yalçın, iki olayın ardından sosyal medya üzerinden MHP ve parti yöneticilerine yönelik sistematik saldırıların başlatıldığını belirterek, "MHP'yi hedefe koyan sistemli ve planlı saldırıların 18 Mart Perşembe günü yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde cereyan etmesi tesadüf değildir. Şer mihrakının; Türkiye'nin bütünlüğü aleyhinde faaliyet gösteren ve bölücülük yapan milletvekilleri hakkındaki fezlekelere dair MHP'nin toplum vicdanına tercüman olarak kararlı bir tutum sergilediği bir dönemde zincirleme saldırılar kurgulaması, meselenin bir başka çarpıcı boyutudur" ifadesini kullandı.

'MHP, DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI YÖNÜNDE OY KULLANACAK'

Yalçın, partilerine yönelik saldırıları yönlendiren aklın FETÖ'ye ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti: