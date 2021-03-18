MHP'de büyük gün! Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Büyük Türk milleti, aziz vatandaşlarım, kurultay divanımızın değerli başkan ve üyeleri, kurultayımıza teşrif eden kıymetli misafirler, fedakar, vefakar ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, Mart ayının 18'inde yani bugün Çanakkale ruhunun ilhamıyla şühedanın irtibarıyla, milletin iradesiyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızı yapmanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da geçmişte olduğu gibi hınca hınç dolsaydı. Ancak Kovid-19 hastalığından dolayı kurultayımıza katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her şeyin başı elbette sağlıktır. Dikkatli olmalıyız. Kurallara mutlak suretle uymalıyız.

Bu vesileyle geride kalan bir yıllık zaman süresinde Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet, halen tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum.

'HAK NAMINA HAKSIZLIĞA TAPMADIK'

Kızıl Elma'ya en güzel marşını vurmalı mehter, ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz. Milli gönüllerdeyiz. 3.5 soysuzun ardından zağarlık yapmadık. Hele hak namına haksızlığa tapmadık.

Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi ihanetlerle boğulmak istendik. Şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden.

Hesap yapmayız çıkar ile, düşmeyiz vurmak ile... Çünkü bir Türk milletiyiz. Bastığımız yerleri toprak deyip geçmiyoruz.

'BİZ YÜRÜDÜKÇE HAİNLER KAÇACAK DELİK ARAYACAK'

Yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik, şikayet etmedik, ardımızda tarih, yanımızda tarih var.

Biz yürüdükçe hainler kaçacak delik arayacak. Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak. Biz yürüdükçe millet yürüyecek. Türkiye yükseldikçe yükselecek. Yürüyüşümüzden ürkenler var, hepsini biliyoruz.

Bütün köhne emel sahiplerini iyi tanıyoruz. Karanlık oyunları görüyor, kara kampanyaları göğüslüyorsunuz. İbretle takip ediyorsunuz, geceleri hes ap gündüzleri hüsran geçmişleri hezimet ne kadar münafık varsa alayı bir araya gelmiş Türkiye'nin ayağından çekiştiriyor. Sanıyorlar ki kumpaslarına hiç takat yetmeyecek.

FEZLEKE AÇIKLAMASI

Türkiyenin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet başka bir şey zillet başka bir şeydir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne suikastın, saldırının adı özgürlük değildir.

Bölücü vekillerin TBMM 'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değil, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız?

Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. Fakar gözleri var görmüyorlar, dilleri var konuşmuyorlar.

CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti Türkiye'nin kötülüğüne katkı sağlayan melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı'nı tamamlarken etle tırnak gibi demiş. Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu itiraf etmiştir.

Türkiye'yi uçuruma çekmek demokrasi değildir, bilinmelidir HDP Türk demokrasisini sarmış mayın tarlasıdır.

ERKEN SEÇİM

Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çalışanlar bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak. Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023'te yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur.

Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye tarihinin en önemli reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yapmıştır. Bir yönetim sisteminin nasıl ve ne şekilde tarif edildiğinden ziyade beklentilerini karşılayıp karşılamadığına, millette karşılık bulup bulmadığına odaklanması en dengeli bakıştır. Türkiye'nin sistemsel aksaklıklarının milli irade ile çözülmesinden herkes memnun olmalıdır. 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulanmaya geçen Türk tipi Başkanlık Sistemi taban tutmuş, mazimizle örtüşmüştür. Yürürlükteki sistemin şifa olması, devlet ve millet hayatına nüfuz etmesi için zaman gerekir, özveri gerekir, destek gerekir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka özlemleri ana esastır. Altını kalın bir şekilde çizmek isterim ki daha uyanık daha bilinçli hareket ediyoruz.

MHP olarak 2023'ü takip eden 10 yılı kapsayan hedeflerimizin ilki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkmaktır.

TBMM'de dokunulmazlık yeniden ele alınmalıdır, siyasi etik kanunu çıkarılmalı, TBMM iç tüzüğü sistemle uyumlu hale getirilmelidir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemini ilk dile getiren terörist Selahattin Demirtaş 'tır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır. İyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur.