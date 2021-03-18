MHP'de büyük gün! Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Büyük Türk milleti, aziz vatandaşlarım, kurultay divanımızın değerli başkan ve üyeleri, kurultayımıza teşrif eden kıymetli misafirler, fedakar, vefakar ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, Mart ayının 18'inde yani bugün Çanakkale ruhunun ilhamıyla şühedanın irtibarıyla, milletin iradesiyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızı yapmanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.
Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da geçmişte olduğu gibi hınca hınç dolsaydı. Ancak Kovid-19 hastalığından dolayı kurultayımıza katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her şeyin başı elbette sağlıktır. Dikkatli olmalıyız. Kurallara mutlak suretle uymalıyız.
Bu vesileyle geride kalan bir yıllık zaman süresinde Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet, halen tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum.
'HAK NAMINA HAKSIZLIĞA TAPMADIK'
Kızıl Elma'ya en güzel marşını vurmalı mehter, ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz. Milli gönüllerdeyiz. 3.5 soysuzun ardından zağarlık yapmadık. Hele hak namına haksızlığa tapmadık.
Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi ihanetlerle boğulmak istendik. Şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden.
Hesap yapmayız çıkar ile, düşmeyiz vurmak ile... Çünkü bir Türk milletiyiz. Bastığımız yerleri toprak deyip geçmiyoruz.
'BİZ YÜRÜDÜKÇE HAİNLER KAÇACAK DELİK ARAYACAK'
Yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik, şikayet etmedik, ardımızda tarih, yanımızda tarih var.
Biz yürüdükçe hainler kaçacak delik arayacak. Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak. Biz yürüdükçe millet yürüyecek. Türkiye yükseldikçe yükselecek. Yürüyüşümüzden ürkenler var, hepsini biliyoruz.
Bütün köhne emel sahiplerini iyi tanıyoruz. Karanlık oyunları görüyor, kara kampanyaları göğüslüyorsunuz. İbretle takip ediyorsunuz, geceleri hesap gündüzleri hüsran geçmişleri hezimet ne kadar münafık varsa alayı bir araya gelmiş Türkiye'nin ayağından çekiştiriyor. Sanıyorlar ki kumpaslarına hiç takat yetmeyecek.
FEZLEKE AÇIKLAMASI
Türkiyenin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet başka bir şey zillet başka bir şeydir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne suikastın, saldırının adı özgürlük değildir.
Bölücü vekillerin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değil, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız?
Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. Fakar gözleri var görmüyorlar, dilleri var konuşmuyorlar.
CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti Türkiye'nin kötülüğüne katkı sağlayan melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı'nı tamamlarken etle tırnak gibi demiş. Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu itiraf etmiştir.
Türkiye'yi uçuruma çekmek demokrasi değildir, bilinmelidir HDP Türk demokrasisini sarmış mayın tarlasıdır.
ERKEN SEÇİM
Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çalışanlar bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak. Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023'te yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur.
Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye tarihinin en önemli reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yapmıştır. Bir yönetim sisteminin nasıl ve ne şekilde tarif edildiğinden ziyade beklentilerini karşılayıp karşılamadığına, millette karşılık bulup bulmadığına odaklanması en dengeli bakıştır.
Türkiye'nin sistemsel aksaklıklarının milli irade ile çözülmesinden herkes memnun olmalıdır. 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulanmaya geçen Türk tipi Başkanlık Sistemi taban tutmuş, mazimizle örtüşmüştür. Yürürlükteki sistemin şifa olması, devlet ve millet hayatına nüfuz etmesi için zaman gerekir, özveri gerekir, destek gerekir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka özlemleri ana esastır. Altını kalın bir şekilde çizmek isterim ki daha uyanık daha bilinçli hareket ediyoruz.
MHP olarak 2023'ü takip eden 10 yılı kapsayan hedeflerimizin ilki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkmaktır.
TBMM'de dokunulmazlık yeniden ele alınmalıdır, siyasi etik kanunu çıkarılmalı, TBMM iç tüzüğü sistemle uyumlu hale getirilmelidir.
Güçlendirilmiş parlamenter sistemini ilk dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır. İyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur.
Milli iradenin tartışmaya açılması, demokratik bir haktan öte baskıcı, tahammülsüz bir siyaset ayıbıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi reformlarla kökleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Bu süreç kararlılıkla devam etmektir, eksik varsa giderilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reform paketleri habercisidir.
Üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz. MHP bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmektedir, hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. TBMM iç tüzüğü yeni sistemle uyumlu hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması hakkında geniş tedbirler alınmalıdır. Bir partiyi parlatıp diğerini karalayan anket şirketleri bize göre milli irade dolandırıcısıdır.
Günümüz dünyasında siyasi güç silahın yanı sıra, ekonomik üstünlükle sağlanmaktadır. İnsanımızın ihtiyaç ve isteklerini bir ekonomik sistemle karşılamak zorundayız.
'KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR'
Çürük, çarpık iddiaların 3 boyutlu hedefi vardır. Birinci boyutu ülkemize gelen yatırımları caydırmaktır. FETÖ'cü hainler Yunanistan'ı sığınma limanına çevirmişken kimsenin sesi çıkmıyor. Mazlumlar inim inim inlerken kimseden eleştiri gelmiyor.
Türkiye'de demokrasi yok diyenler gelsinler bunu külahıma anlatsınlar. Hiçbir zaman bu ülkeden diktatör çıkmadı. Demokrasi ahkamı kesenler, terörizme özgürlük arayanlardır.
MHP serbest piyasa mantığını kabullenmektedir.
Ekonomi sadece ekonomi değildir. Adalettir, ahlaktır, paylaşımdır. Ekonomi özgürlük değerleriyle bütünleşmiştir. Bölüşürsek toz oluruz, bölünürsek yok oluruz. Başkalarının koyduğu kurallara uyarak ancak karın doyururuz.
İnsanlığın huzuru kitabımıza emek ve katkı veren değerli hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnsanlığın derin ve dipsiz bir huzursuzluk çukurunda olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde 54 ayrı noktada çatışma hakimdir. Terörizm insan varlığını direkt tehit ediyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözü defalarca görülmüştür. Teröre üst üste darbe vurulmuş, sonu görünmüştür. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devleti engellenmiştir. İhanetin damarları kesilmiştir. Cumhur İttifakı'nın varlığı içinde son terörist ele geçirilesiyle kadar destek vermek, Türk milletini bu şiddet sarmalından çıkarmaktır.
'HER YERİN ZİFT GİBİ KARARMIŞ HABERİN YOK'
HDP, PKK'dır, cinayettir, ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. Terörist Demirtaş ile kahvaltı yapmak kimseye onur sağlamayacaktır. CHP seçim yapmalıdır. HDP siyasi kısveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. İddianamenin dün itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi milletin yüreğine su serpmiştir.
Biz hakikatin tarafındayız. Kırmızı çizgilerimizin pembeleştiğini söyleyen çürümüş CHP Sözcüsü'ne diyorum ki senin her yerin zift gibi kararmış haberin yok. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem cesareti varsa yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekmelidir. Ey CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki Andımıza sahip çıkacaksınız.
Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türk dünyası, dünyadan büyüktür. Milliyetçiliğimiz hayatın ve milli arzuların gerçeğini yansıtmaktadır.
Türk milliyetçiliği yükselmek için değil yükseltmek içindir. Kan değil ruh ve kültür arar. Türk milliyetçiliği özgürlükçüdür, eşitlikçidir. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlar aynaya baksınlar.
1200 DELEGE OY KULLANACAK
MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı için delegeler ve davetliler kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi.
MHP'de bugün yapılacak kurultay öncesi salonun hazırlanması için dün gece başlatılan çalışmalar sabaha karşı tamamlandı.
Ankara Spor Salonu'nda dün akşam Türk Telekom'un Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla oynadığı Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi maçının ardından önce salon dezenfekte edildi.
Ardından Türk bayrakları ile Atatürk, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri asıldı.
Salonda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik","Kazanan Türkiye olacak", "Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz", "Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek", "Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir", "Cumhur İttifakı'nda birlik Türkiye'de dirlik", "Birlikte başardık,1923. Birlikte başaracağız 2023" ve "Cumhur İttifakı milli iradenin güvencesidir" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.
Kurultay için sabah saatlerinden itibaren delegeler ve davetliler salonu doldurmaya başladı. Delegeler ve basın mensuplarının salona girişinde koronavirüs önlemleri kapsamında kart ve HES kodu kontrolleri yapıldı. Salon çevresinde de polis geniş güvenlik önlemleri aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli de saat 09.30'da kurultayın yapılacağı salona geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta karşıladı.
Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açılış konuşması ile kurultay çalışmalarına başladı. Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Semih Yalçın oy birliği ile seçildi. Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında 1321 delege oy kullanacak.
Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş (sağda) ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de (ortada) katıldı.