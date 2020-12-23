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MGK Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

23 Aralık 2020 Çarşamba - 9:26 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 9:27

MGK Sekreterliği 15 uzman yardımcısı alıyor. Sözlü sınav başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp, 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Peki, MGK uzman yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte MGK Sekreterliği personel alımı başvuru şartları...


Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğine sözlü  sınavla 15 uzman yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, MGK Genel Sekreterliğine  siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk  fakültesi mezunları arasından 15 uzman yardımcısı alınacak.
 
 
MGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
 
Sınava girecek adaylarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor.  Ayrıca, 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'nın (KPSS)  P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve  üzeri puan almış olma koşulu bulunuyor.
 
Öte yandan, adayların son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde  yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde  veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul  edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması  isteniyor.
 
MGK UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHİ 
 
Sözlü sınav başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak  2021 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sınava ilişkin diğer detaylar, Resmi Gazete'deki duyuruda yer alıyor.
 
MGK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular Kurumun internet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA
adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.
 
GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI KONULARI VE DEĞERLENDİRME
 
1-Giriş (Sözlü) sınavı, adayların;
a) Alan bilgisi ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.
2-Yedek aday belirlenmeyecek olup, Genel Sekreterlik, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir. 
 

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