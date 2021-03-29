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MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 17:18

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.


Yılın ikinci toplantısında Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki  gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile  terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.
 
Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan  Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında  olması öngörülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile  Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor.
 
Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele  almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın  değerlendirilmesi beklenen toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de  uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da  görüşülecek konulardan olacağı öngörülüyor.
 
Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm  terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal  güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

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MGK Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı erdoğan
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