MG’nin yeni SUV'u "Marvel R Electric"

MG markasının ZS EV modelinin Türkiye’de satışa sunulmasına az bir zaman kala, Avrupa pazarlarındaki planlarında önemli bir rol oynayacak yeni nesil %100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric de tanıtıldı. MG Marvel R Electric premium elektrikli SUV talep eden Avrupalı sürücülere yönelik geliştirildi.

Marvel R Electric, 400 kilometrenin (WLTP) üzerindeki menzili ile kullanıcıların gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. MG Marvel R Electric’in bir diğer özelliği de V2L (vehicle-to-load), yani araçtan cihaza elektrik aktarım sistemi. Bu teknoloji, aracın yüksek voltajlı bataryasının, bir elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, hava pompası hatta bir başka EV gibi harici bir elektrikli araç veya cihazı şarj edebilmesini sağlıyor.



Aracın ithalatı planlanıyor



Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin yeni modelin tanıtımıyla ilgili olarak, “MG markası Avrupa pazarına girdiği 2019 yılından bu yana yüksek teknolojiyi çekici tasarım ve yüksek donanımla birleştiren, elektrikli mobilitede akılcı seçim olarak öne çıkıyor. Yeni model Marvel R bu anlamda hem MG markasını lanse etmeye hazırlandığımız bu dönemde bize güç verecek. Marvel R’ı Türkiye’ye özellikle 2021 yılında ülkemize getirebilmek için sene başından beri çalışıyoruz, kısa zamanda sürecin netlik kazanmasını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. MG Marvel R Electric 4.674 mm uzunluğa, 1.919 mm genişliğe ve 1.618 mm yüksekliğe sahip. 2.800 mm’lik aks mesafesi ile içeride geniş bir yaşama alanı sunuyor. 4x4 çekiş sistemine sahip araç 288 PS güç ve 665 Nm maksimum tork üretiyor.