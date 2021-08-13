MG Marvel R Türkiye’ye 2022’de gelecek!

İki farklı çekiş tipi ve üç farklı donanım seviyesine sahip yeni MG, tasarımı, kalitesi ve zengin donanımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

MG Marvel R Electric, MG Pilot teknolojik sürüş desteği, 19,4 inçlik dokunmatik ekranlı yeni MG iSMART bağlantı sistemi, V2L araçtan-cihaza şarj gibi özellikleriyle kullanıcısına yeni bir deneyim vadediyor.



402 km menzili var



Dört tekerden çekişli versiyonlarında 288 PS güç ve 370 kilometre menzil, arkadan itişli versiyonunda ise 180 PS güç ve 402 kilometrelik menzil sunan Marvel R Electric’in, her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon bataryalar yer alıyor.

MG’nin yenilikçi premium SUV modeli, 4,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 200 km/s’lik azami hızıyla yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olduğunu ispatlıyor.

Doğan Trend Otomotiv, Marvel R Electric’i 2022 yılında Türkiye’de satışa sunacak.