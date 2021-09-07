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Mezbahaya götürülürken kaçan inek 4 saatte yakalandı

DHA |  07 Eylül 2021 Salı - 10:14 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 10:14

Edirne'nin Keşan ilçesinde, mezbahaya götürülmek için kamyona bindirilirken kaçan inek, 4 saatlik kovalamacayla yakalandı.


Keşan Ticaret Borsası Mezbahasına götürmek için kamyona bindirilmek istenen inek, sahibinin elinden kaçtı. Keşan-Gelibolu karayoluna çıkan inek bir süre sonra bariyerlere sıkıştı. Polis ekipleri yolda önlem alırken kaçan inek, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmeye çalışıldı. Ancak sıkıştığı yerden kurtulan inek Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bahçesine girdi. Veterinerler tarafından 4 uyuşturucu iğne atılan inek, 4 saatlik kovalamaca sonunda sakinleştirilerek, yakalandı. İnek, daha sonra kamyona bindirilerek kesim için mezbahaya götürüldü.
 

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