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Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası üzerine inceleme başlatıldı!

DHA |  18 Mart 2021 Perşembe - 21:15 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 21:15

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki aile mezarlığına bir konteyner yerleştirildiği ve çevresinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından inceleme başlatıldı.


Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Safranbolu Aile Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. İzinsiz kazı iddiaları üzerine mezarlığa gelen ekipler, foseptik amacıyla açıldığı iddia edilen çukurdan çıkan taşın, tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Polis ve belediye ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı çalışmada, iş makinesi ile taşın etrafı temizlendikten sonra incelenmek üzere örnek alındı.  
 

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