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Mezar yeri kararı! Eşinin yanında kendisine yar aldı...

02 Ekim 2021 Cumartesi - 10:44 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 10:44

Vefat eden eşinin kabrinin yanından mezar yeri almak isteyen vatandaşın sorununu KDK çözdü.


 Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vefat eden eşinin  mezarının yanından mezar yeri alma isteği olumsuz karşılanan vatandaşın sorununu  çözüme kavuşturdu. KDK'den yapılan açıklamaya göre, Şubat 2021'de eşi vefat eden bir  kişi, eşinin mezarının yanından mezar yeri satın almak için yaklaşık 2 ay sonra  ilgili idareye başvuruda bulundu. İdare, belediye meclisi kararı gereği  belirlenen 7 günlük süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle mezar yeri  satışına izin vermedi.
 
Söz konusu sürenin 7 iş günü olduğunu bilmediğini, cenaze nedeniyle  taze acıları varken, bunu düşünecek durumda olmadığını, eşinin vasiyeti nedeniyle  durumun kendisi açısından manevi değerinin bulunduğunu belirten başvurucu, eşinin  yanında mezar yeri satın alma hakkının kendisinde olması gerektiğini bildirdi ve  sorununa çözüm bulunması için KDK'ye başvuru yaptı. Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için  ilgili idare ile görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından da vatandaşın  şikayetine konu mezar yeri satış işlemi gerçekleştirildi. İşlemin ardından ilgili idare, vatandaşın talebinin karşılandığı  bilgisini KDK'ya aktardı.
 

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