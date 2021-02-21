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Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası: ‘Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler

Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası: ‘Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler