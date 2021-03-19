Meyvelerdeki büyük tehlike! Kansere davetiye çıkarıyor!

Meyvelerin göze güzel gözükmesi için yapılan bu hile kansere davetiye çıkarıyor. Meyvelerin raf ömrünü uzatmak için ve doğal görünmesini sağlamak için yapılan hilelerin başında mumlama tekniği geliyor. Elmanın üzerine sürülen morfolin zararlı olduğunu belirten Gastronomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök meyvelerdeki kanser riskine dikkat çekti. Peki, Morfolin kansere neden olur mu? Mumlu meyveler sağlık için risk oluşturur mu? İşte meyve alırken dikkat edilmesi gerekenler...

Manav tezgahta göz alıcı parlaklığıyla cezbeden meyvelere dikkat! Raf ömrünü uzatmak ve tüketiciye cazip görünmesini sağlamak amacıyla meyvelere yapılan bu hile öldürücü olabilir. Marketten aldığımız parlak meyvelerdeki güzelliği sağlayan mum, sağlık açısından risk oluşturuyor. Özellikle sağlıklı olduğu için kabuklarıyla tükettiğimiz elmaların, kırmızı eriklerin aslında bilmediğimiz bir tehlikeyle sağlığımızı tehdit ediyor. Ve çoğu kişi bu tehlikenin farkında değil.

Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök mumlu meyvelerdeki morfolin ve kanser riski hakkında bilgilendirme yaptı.

İlkay Gök, "Parıldayan kırmızı elmaları ısırırken yaşadığımız sorunu tıpkı kırmızı elmayı ısırıp uykuya dalan pamuk prenses hikayesine benzetiyorum. O uykuya dalıyor, biz ise biraz daha büyük bir riskle karşı karşıyayız: Kanser!" diyor. Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, meyvelerdeki büyük tehlikeyi anlattı.

SİRKELİ SU YETERLİ DEĞİL

Genelde meyve ve sebzeleri suyun altında yıkamakla yetinmeyip farklı işlemler uygulayabiliyoruz. Örneğin sirkeli suda bekletiyoruz. Mikrop ve pestisitler için suda bekletmek faydalı olabilir ama üstündeki mumu temizlemek için kesinlikle yeterli olmuyor.

Yani iyice yıkayıp sirkede bekletip çok iyi temizlenmiştir diye güvenle kabuğuyla yediğimiz meyveleri mumuyla yiyoruz. Evde normal şartlarda kabuk üstündeki mumu temizlemek neredeyse imkânsız.

Meyvelerin parlak görünmesi, nemini kaybetmemesi, böceklerden korunması için tezgaha gelmeden önce daldırıldıkları ya da üstlerine püskürtülen sıvı, mumlu bir solüsyondur.

Mumu meyvenin üstünde gözle görebilmek kolay değildir. Elle ovalamakla, ılık suda veya sirkede bir kaç gün bekletmekle üstündeki mum temizlenemiyor. İyice ovalayıp, birkaç gün sirkeli suda beklettikten sonra bıçakla kazıdığım elmanın üstündeki mum tabakası hala duruyordu.

MEYVEYİ KABUĞUYLA YEMEK RİSKLİ

Biz meyvelerde böcek ilacı hormon vs ile ilgili konular üzerinde dururken aslında görünmeyen başka gizli bir tehlike var. Mum çözeltisinde kullanılan kimyasallar eğer doğru oranda kullanılmıyorsa sağlığımızı tehdit ediyor.

Yani kabugˆuyla yemek riskli olabiliyor. Mumlama ürünü görsel olarak geliştirirken, su kaybını azaltarak fizyolojik olayları yavaşlattığı için de kullanılıyor. Çürümeler azalıyor. Türkiye’ de 6 çeşidin kullanımına izin veriliyor.

MUMLAMA YAPILAN DİĞER ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Sebzeler: Kavun, karpuz, salatalık, patlıcan, biber, balkabağı, tatlı patates, domates, patates.

Kullanılan mumları sıvı halde uygulamak için mumların ısıtılması ürüne zarar verebildiği için emülsifiye edilmiş mumlar kullanımı yaygındır. Bu nedenle mumların içerisine emülsifiye edici maddeler katılır. Bu maddelerden en önemlisi morfolindir (C4H9NO).

Kullanılan mum çözeltilerinin içindeki maddelerin alt ve u¨st limitleri var. Bunlardan en tehlikelisi Morfolin adlı maddedir. Kullanılan tüm karışımların neredeyse tamamında morfolin bulunuyor.

İÇERİKLERİNDE MORFOLİN VAR MI? YASAL SINIRDA MI?

Avrupa'da morfolin veya başka aminler içeren bir mumların yasakladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi İlkay Gök, şunları söyledi: