Meyve suyu kutusunda uyuşturucu bulundu

Ankara'da polisin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü araç motoru ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözlatına alınan 18 kişiden 15'i tutuklandı.

