Mevsimsel hastalıklar bahar aylarında artış gösteriyor

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerji, astım, kabakulak ve suçiçeği hastalıkları gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ile ishal vakalarında artış görülebilmektedir. Bahar dönemi ile birlikte alerjik hastalıklar da kendini göstermeye başlar. Bu artışların en büyük sebebi ağaç polenleri, yenilenen bitki örtüsü ve yabani otlardır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kalçın, bahar ayrılarda çocuklarda sık görülen hastalıklar hakkında bilgiler vererek, ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Bahar Aylarında Çocuklarda Mevsimsel Alerjilere Dikkat Edilmeli.

Bahar alerjilerinden en önemlileri mevsimsel alerjik rinit, alerjik astım ve polen alerjisi gibi alerjik hastalıklardır. Bu hastalıkların yanı sıra nezle, farenjit, bronşiolit ve krup gibi genellikle virüslerin sebep olduğu alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, çocukluk çağında görülen döküntülü hastalıklar ve yine virüslerin sebep olduğu ishallerde bahar aylarında çocuklarda oldukça sık rastlanır. Alerjisi olan çocukların çoğunlukla burunları tıkalı olur ve bu sebeple düzenli bir uyku uyuyamazlar. Kaliteli uyku uyuyamayan çocuklar, gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hisseder.

Ani Hava Değişimlerinde Dikkat Edilmeli.

Çocukluk çağında hastalıkların çoğunluğu ani hava değişimleri ile ortaya çıkar. Bu dönemlerde çocuklar sıcaklığa uygun olarak giydirilmelidir. Fazla kalın, terleten kıyafetlerden uzak durulmalı, gerektiğinde terli-ıslak giysiler sık sık yenileriyle değiştirilmelidir. Anneler dışarı çıkarken yanlarına mutlaka çeşitli kıyafetlerden yedek almalılar.

El Yıkama Alışkanlığı Desteklenmelidir.

Çocuğun ellerini sıkça yıkaması her dönemde enfeksiyonlardan korunmanın en basit ve en etkili yöntemlerinden biridir. Çocukların doğru şekilde ellerini yıkadığından ebeveynlerin emin olmalıdır. Eve gelindiğinde anne babanın önce ellerini ve yüzünü yıkayıp sonra çocuklarıyla temas etmeleri gerekir. Yemeklerden önce ve sonra, halka açık yerlerde bulunduktan sonra, hasta olan bir kişinin yakınında bulunduktan sonra mutlaka ellerin yıkanması sağlanmalıdır.

Su ve sabunla 20 saniye boyunca çocukların ellerini yıkadığından emin olunması gerekir. Suyun bulunmadığı yerlerde el dezenfektanı kullanarak ellerin üzeri ve parmak araları da dahil olmak üzere elin tamamına yedirilmesi sağlanmalıdır. Ellerini yıkamadan ağız, burun ya da gözlerine dokunmaması gerektiği çocuklara anlatılmalıdır. Ayrıca çocuklara özellikle içinde bulunduğumuz salgın nedeniyle de el hijyeni bilinci aşılanmalıdır.

Bağışıklık Sistemini Destekleyin.

Kaliteli ve dengeli beslenme de çocuğun bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve hastalıklara karşı direncinin artmasını sağlar. Yoğurt, kefir, peynir benzeri besinler, probiyotik içerdikleri için barsak florasını güçlendirir. Taze meyve ve sebzeler de bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden bolca tüketilmelidir. Ayrıca açık havada egzersiz ve yeterli uyku da çocukların bağışıklığını kuvvetlendirmeye yardımcı olur.