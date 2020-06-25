Mevsimlik işçi izin belgesi nasıl alınır? Mevsimlik işçi seyahat izin belgesi (HES Kodu) nasıl ve nereden alınır?

Seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeler özellikle çalışmak için başka bir şehirde olan mevsimlik tarım işçileri tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından şehirler arası seyahat yasağını tüm illerde kaldırıldığını söyleyerek, seyahat izin belgesi yerine HES kodu ile seyahat edileceğini söyledi. Peki, Mevsimlik işçi izin belgesi nasıl alınır? Mevsimlik fındık işçileri seyahat izin belgesi yerine uygulamaya konulan HES kodunu nasıl ve nereden alacak?

Fındık hasadının yaklaşmasıyla mevsimlik fındık işçileri çalışmak için başka illere seyahat edecekleri için, yoğun bir şekilde mevsimlik işçi izin belgesi nasıl alınır, mevsimlik tarım işçileri izin belgesi nasıl ve nereden alınır, sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili beklenen duyuruyu Haziran ayının ilk haftası yaptı. Tüm illerdeki seyahat yasağının kalktığını ve seyahat izin belgesi yerine HES kodu ile seyahat edileceğini aktardı. İşte mevsimlik tarım işçilerinin seyahat izin belgesi hakkında merak ettikleri…

MEVSİMLİL İŞÇİ SEYAHAT İZİN BELGESİ (HES KODU) NASIL ALINIR?

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

Vatandaşlar dilerlerse telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

İkinci bir yol olarak ise kısa mesaj devreye giriyor. Vatandaşlar, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ KAPSAMINDA MEVSİMLİK İŞÇİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

İçişleri Bakanlığı, tarımsal üretimin devamı için alınan tedbirler kapsamında 4 Nisan'da İller İdaresi Genel Müdürlüğü üzerinden İl Vailiklerine "Koronavirüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu yazı gönderdi.

Buna göre ilde Valilerin başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç Müdürü, kolluk temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, Ziraat Odası Başkanlığı gibi meslek odalarının temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon kurulacak.

İl dışından tarımsal insan gücü ihtiyacı varış ili valiliklerince tespit edilecek, bu ihtiyacın karşılanabileceği valiliklere bildirilecek. Talepte bulunulan valiliklerce Aracı Belgesi verilmiş kişiler veya işçi grubu temsilcileri aracılığıyla şehirlerarası seyahat edecek olan mevsimlik tarım işçileri belirlenecek.

Ayrıca, mevsimlik tarım işçileri, harekete geçmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulacak ve seyrekleştirme kurallarına uygun toplu ulaşım araçlarıyla çıkış ilinden transit şekilde varış iline gidecekler.

Genelgede, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda sürecin yönetilmesi için mevsimlik işçilerin konaklayacağı tesis, konteynır, çadırlarda yatak aralarının en az bir 1,5 metre olması, sosyal alanlarda 1,5 metre olan kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, bu yapılamıyorsa yatak aralarındaki mesafenin en az 3 metre olması gerektiği belirtiliyor.

Bakanlığın gönderdiği yazıda illerde, mevsimlik işçilere sağlık hizmetlerinin verilip devamının sağlanması, barınma ve konaklama yerlerinin düzenli şekilde dezenfekte edilmesi, çalışma ortamlarında içilebilir, kullanılabilir uygun su temininin sağlanması, katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca işçiler için konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun bulunmasının temini, kullanım alanlarında yeterli sayıda tuvalet gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulması, gerekli hijyen şartlarının sağlanması, bu amaçla AFAD İl Müdürlüklerinin imkanlarından faydalanılması gerektiği vurgulanıyor.