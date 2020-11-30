Mevlit, taziye, yılbaşı kutlamalarına kısıtlama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin ele alındığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı ve yeni tedbirleri sıraladı. Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu tarafından verilen öneriler neticesinde bazı kısıtlama kararları alınmış ve kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları duyurmuştu. Cumhurbaşkanı bugün de koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni alınan kararları açıkladı. Alınan kararlara göre, "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

YENİ KORONAVİRÜS KISITLAMALARI

"(Sokağa çıkma sınırlaması) Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek."

(Koronavirüs tedbirleri) Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz."

"Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır."

"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir."

"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir."

"Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir."

"Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir."

"Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

"Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir."

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.