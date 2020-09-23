İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alan Mevlit Kandili pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor. Peki, 2020 Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Mevlit Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte 2020 Mevlit Kandili tarihi ve yapılan ibadetler...

Peygamber Efendimiz'in doğum tarihi olan Mevlid Kandil İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Müslüman alemi için büyük bir anlam ifade eden Mevlit Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. 2020 Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Mevlit Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte 2020 Mevlit Kandili tarihi ve yapılan ibadetler...

Mevlid Kandili, hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz'in doğum günü olan bu hayırlı gün Müslümanlar için büyük bir anlam ifade ediyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişi olan Mevlit Kandili'nde ibadetler ve dualar edilecek.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

MEVLİT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, 2020 Mevlit Kandili 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİT KANDİLİ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Sadece Mevlid Kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler:

Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.