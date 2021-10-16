Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek. Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid Kandili’nde SMS göndermek, sosyal medya platformları üzerinden günün kudretini kutlamak ve hatırlatmak için kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları sorgulanıyor. İşte en güzel Mevlid Kandili mesajları ve sözleri…

Mevlid Kandili için saatler kaldı. Geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler aynı zamanda yakınlarının kandilini kutlamak için Kandil Mesajı araştırması da yapıyor. Peki, Mevlid Kandili nedir, önemi? Kısa ve öz en güzel Mevlid Kandili mesajları ve sözleri…

MEVLİD KANDİLİ NEDİR, ÖNEMİ?

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Diyanet’in kandille ilgili verdiği bilgiler şöyle: Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Mevlid kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

İslam"ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlitten iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun...

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…

Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!