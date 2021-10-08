Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, ayın kaçında? 2021 Mevlid Kandili tarihi ve günü…

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu gün olan Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayı içerisinde idrak ediliyor. “Kutlu Doğum Haftası” olarak kutlanan bugün Rebiülevvel ayının ilan edilmesiyle sorgulanmaya başlandı. İşte 2021 Mevlid Kandili tarihi!

Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının başlamasıyla araştırılan konular arasına girdi. Hz. Peygamberimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili 12 Rebiülevvel gecesine denk geliyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında, hangi gün? 2021 Mevlid Kandili tarihi ve günü…

MEVLİD KANDİLİ 2021 NE ZAMAN?

2021 Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.