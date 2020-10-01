Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi 2020…

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek 2020? Safer ayından sonraki Rebiülevvel ayı içinde idrak edilecek Mevlid Kandili araştırmalar arttı. Namazlarla, dualarla idrak edecek Mevlid Kandili’nin ne zaman?

Mevlid Kandili Diyanet tarafından belirlenen takvime göre idrak ediliyor. 2020 yılının son kandili olan Mevlid Kandili Safer ayından sonraki ay içinde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, Safer ayından sonra gelen Rebiülevvel ayında idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

Safer ayından sonraki R. Evvel ayında idrak edilen Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 tarihinde idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ TAKVİMİ 2020

MEVLİD KANDİLİ İLK NE ZAMAN İDRAK EDİLDİ?

İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid Kandili ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde idrak edilmeye başlandı.

İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde Mevlid günü ile ilgili herhangi bir kutlama örneğine rastlanmıyor.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.