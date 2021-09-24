Mevlid Kandili ne zaman, 17 Ekim kandil mi? 2021 kandil günleri…

2021 kandil günleri ne zaman, 17 Ekim ne kandili? Peygamber efendimizin doğumunun kutlandığı Mevlid Kandili’nin ne zaman olacağı sorgulanıyor. 2021 yılın son kandili olan Mevlid Kandili ne zaman, 17 Ekim kandil mi?

Mevlid Kandili ne zaman, 17 Ekim kandil mi? Yılın son kandili Mevlid Kandili’nin ne zaman idrak edileceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peygamberin doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili bu yıl ekim ayına denk geliyor. İşte 2021 kandil günleri…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Bu yıl Mevlid Kandili tarihi 17 Ekim 2021 Pazar gününe denk gelecek. Rebiülevvel ayının 11. gecesi olacak olan kandilde dualar edilecek.

MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Diyanet’in kandille ilgili verdiği bilgiler şöyle: Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Yani Mevlid Kandili peygamberin doğumunun kutlandığı gün olarak isimlendirilebilir.