Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! Anlamlı, kısa, ayetli, dualı, hadisli en güzel Mevlid Kandili mesajları 2021

Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor. Hz. Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid gününde yakınlarının kandili kutlamak isteyenlerin mesaj araştırması başladı. Kandil mesajları göndererek hayır duası almak isteyenler için en güzel Mevlid Kandili mesajları derledik. İşte Anlamlı, kısa, ayetli, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2021…

Mevlid Kandili 17 Ekim’de idrak edilecek. Mevlid Kandili'ne az bir süre kala kandil mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Hem SMS olarak gönderebileceğiniz hem de Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından paylaşabileceğiniz Mevlid Kandili mesajları ve sözleri…

Mevlid Kandili mesajları

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Mevlid kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

İslam"ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlitten iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun...

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!