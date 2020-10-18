Mevlid Kandili 2020: Mevlid Kandili 2020 ne zaman, hangi gün, 28 Ekim mi? Mevlid Kandili orucu tutulur mu, kandilin fazileti ve önemi nedir?

Mevlid kandili nedir? Mevlid kandili fazileti, önemi ve anlamı hakkındaki araştırmalar kandil gününün yaklaşmasıyla arttı. İslam aleminin en önemli günlerinden biri olarak atfedilen Mevlid Kandili günü dualarla, namazlarla idrak edilecek. Peygamber Efendimiz’in doğum yıl dönümü olarak her yıl Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan gece Mevlid Kandili olarak idrak edilir. Peki, Mevlid Kandili 2020 ne zaman, 28 Ekim mi? Mevlid Kandili’nde neler yapılır, oruç tutulur mu?

Mevlid Kandili 2020 ne zaman? sorusuna Peygamber Efendimizin doğum gününü dualarla, namazlarla, ibadetlerle idrak edecek vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Vatandaşlar ayrıca bugünün fazileti, önemi ve anlamı hakkında da araştırmalar yapıyor. İslam dünyası için özel bir yere sahip olan Mevlid Kandili 2020 hakkında merak edilenler…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

2020 Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba akşamı eda edilecek.

MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ VE ANLAMI NEDİR?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet değildir, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz. Ancak kandiller; öze dönüşün, Yüce Allah’a yürekten yakarışın ve günahkâr gönüllerin arınmasına fırsat olan günlerden biridir. Kandiller nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

MEVLİD KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kandil günü ya da ertesi gün oruç tutulmasında ise bir mahzur yoktur. Ayrıca Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek sevaptır, deniliyor.

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.