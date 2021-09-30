Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı? Stopaj indirimi ne zaman bitecek?

Stopaj indirimi ne zaman bitecek, mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan temmuz ayında yaptığı açıklamada mevduat stopaj indirimlerinin uzatıldığını aktarmıştı. Son durumu merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. İşte Mevduat stopaj indirimi hakkında merak edilenler…

Mevduat stopaj indiriminin son durumu sorgulanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla son 1 yıldır uygulanan; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan stopaj indirimi süresi, temmuz ayı itibarıyla uzatılmıştı. Peki, stopaj indirimi ne zaman bitecek? Mevduat stopaj indirimi uzatılacak mı?

STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?

Stopaj indirimi bugün sona eriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, temmuz ayında yaptığı açıklamada "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Mevduat stopaj indiriminin uzatılıp uzatılmayacağına henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.