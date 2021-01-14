Açıklama geldi! Mevduat hesabı olanlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası duyurdu. Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor. Geçen haftaya göre azaldı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 23,4 milyar lira azalarak 3 trilyon 528,9 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 8 Ocak ile biten haftada 23 milyar 396 milyon 542 bin lira azalarak 3 trilyon 552 milyar 302 milyon 256 bin liradan, 3 trilyon 528 milyar 905 milyon 714 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,37 azalışla 1 trilyon 532 milyar 900 milyon 678 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,83 azalarak 1 trilyon 859 milyar 826 milyon 729 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 748 milyon dolar artarak 264 milyar 514 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 235 milyar 857 milyon dolar olurken, bunun 150 milyar 793 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 64 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.