Mevduat faiz oranları | 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yenilendi! En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor?

Vadeli mevduat faiz oranları yenilendi. Ekim ayının ikinci haftası itibariyle mevduat hesaplarının 32 günlük en yüksek faiz oranı değişti. Vadeli hesap faiz oranlarının yenilenmesiyle parası faizde olan vatandaşlar yeni bir araştırmaya başladı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Garanti BBVA, TEB, HSBC Bank, İNG Bank, Alternatif Bank, Odeabank, Burgan ve diğerlerinin 32 günlük faiz oranları…

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmesiye özel bankalar başta olmak üzere bankalardan vadeli mevduat adımları geldi. Bankalar Hoşgeldin Faizi ya da Tanışma Faizi imkanları sunmaya başladı. Hoş geldin faizi özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz veriyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANI

32 günlük hoşgeldin en yüksek mevduat faiz oranları!

Fibabanka Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.00

Vakıfbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.75

HSBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 11.0

Burgan Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.90

İNG Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.50

ICBC Bank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.45

QNB Finansbank Ekim 2020 vadeli mevduat hesabı 32 günlük faiz oranı yüzde 12.30

Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 11.75

Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 11.00

Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faiz oranı yüzde 9.75

MEVDUAT FAİZ ORANLARI GÜNLÜK, AYLIK VE YILLIK VERİLİR

Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilmek mümkündür.

Genellikle 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanan vadeli hesaplarda, her vadenin kendine özgü bir faiz oranı vardır. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.