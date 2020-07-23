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Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla dövüldü

DHA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 12:24 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 12:33

Bursa’da, metroda kadınların gizlice fotoğraflarını çektiği öne sürülen kişi, diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.


Bursa'da metrodaki bir yolcu, elinde müzik aleti çantası olan bir başka yolcunun gizlice kadınların fotoğrafını çektiğini gördü. Bunun üzerine metroda bulunan diğer yolcular, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişiden telefonunu açıp, fotoğraf bölümünü göstermesini istedi. Ancak kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, telefonunu göstermedi. Bunun üzerine sinirlenen bir yolcu, şüpheliyi darp etti. Metroda bulunan yolcuların tepkisi üzerine şüpheli, bir sonraki durakta metrodan indi.
 
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şüpheliye bir yolcunun ‘daha dün bu ülkede bir kadın öldü’ diye çıkışması dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
 
 

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