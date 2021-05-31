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Metrobüsün tepesinde yolculuk yaptı! Tık uğruna ölümü göze aldı

DHA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 14:43 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 14:52

Sosyal medyada tıklanma uğruna metrobüs üstüne çıkan bir kişi, Merter'den Edirnekapı'ya yolculuk yaptı.


İstanbul'da iki genç, sosyal medyada tıklanma uğruna hayatlarını tehlikeye attı. Gençlerden biri, Merter metrobüs durağında metrobüsün üstüne tırmanarak saklandı. Metrobüs üstünde yatan genç, Edirnekapı Metrobüs durağına kadar 5 durak ilerledi. Tehlikeli yolcuğu görüntüleyen genç bunu da sosyal medya hesabında paylaşarak tıklanma talep etti. Canını tehlikeye atan genç, Edirnekapı durağında metrobüsten atlayarak arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.
 

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