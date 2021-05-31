İstanbul'da iki genç, sosyal medyada tıklanma uğruna hayatlarını tehlikeye attı. Gençlerden biri, Merter metrobüs durağında metrobüsün üstüne tırmanarak saklandı. Metrobüs üstünde yatan genç, Edirnekapı Metrobüs durağına kadar 5 durak ilerledi. Tehlikeli yolcuğu görüntüleyen genç bunu da sosyal medya hesabında paylaşarak tıklanma talep etti. Canını tehlikeye atan genç, Edirnekapı durağında metrobüsten atlayarak arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.
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- Metrobüsün tepesinde yolculuk yaptı! Tık uğruna ölümü göze aldı
Metrobüsün tepesinde yolculuk yaptı! Tık uğruna ölümü göze aldı
DHA | 31 Mayıs 2021 Pazartesi - 14:43 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 14:52