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Metrobüs yolunda şaşırtan görüntü! Asfalt eridi

DHA |  21 Temmuz 2021 Çarşamba - 12:56 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 12:56

İstanbul’da her gün yüzlerce kişinin kullandığı Haramidere Metrobüs Durağı'nda sıcaklığın artmasıyla metrobüs yolunda asfaltta bölüm bölüm erimeler meydana geldi.


Hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu İstanbul'da metrobüs yolları da etkilendi. Her gün yüzlerce metrobüsün durduğu Haramidere Metrobüs Durağı'ndaki 17 Temmuz'da asfaltta erimeler meydana geldi. Metrobüs durağını kullananlar asfaltın sıcaklık ve araçların ağırlığından dolayı erimiş olabileceğini belirtti.
 
 
Hissedilen hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu İstanbul'da metrobüs yolları da etkilendi. Her gün yüzlerce metrobüsün durduğu Haramidere Metrobüs Durağı'ndaki 17 Temmuz'da asfaltta erimeler meydana geldi. Metrobüs durağını kullananlar asfaltın sıcaklık ve araçların ağırlığından dolayı erimiş olabileceğini belirtti.

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