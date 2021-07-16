16 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.363 -0.29 EURO 10,0950 -0.41
USD 8,5110 -0.63 ALTIN 495,820 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Metrobüs yoluna atlayan yayaya metrobüs çarptı: 2 yaralı

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) |  16 Temmuz 2021 Cuma - 21:42 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 21:42

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi Durağı'nda tellerden yola atlayan yayaya metrobüs çarptı. Kaza sonucu yaya ile birlikte metrobüsteki bir yolcu yaralandı.


Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi Durağı Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Telleri aşan bir kişi, metrobüs yoluna atladı. O sırada durağa yanaşan metrobüs, sürücüsünün ani fren yapmasına rağmen yayaya çarptı. Kaza sonucu yaya ile beraber metrobüsteki bir yolcu hafif şekilde yaralandı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin ise kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.
 

ETİKETLER

Beylikdüzü Haramidere metrobüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.