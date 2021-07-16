Olay, saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Sitesi Durağı Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Telleri aşan bir kişi, metrobüs yoluna atladı. O sırada durağa yanaşan metrobüs, sürücüsünün ani fren yapmasına rağmen yayaya çarptı. Kaza sonucu yaya ile beraber metrobüsteki bir yolcu hafif şekilde yaralandı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin ise kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.
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Metrobüs yoluna atlayan yayaya metrobüs çarptı: 2 yaralı
Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) | 16 Temmuz 2021 Cuma - 21:42 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 21:42