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Metrobüs üzerinde seyahat eden kişiye para cezası

AA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 22:46 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 22:46

Metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca aracın üstünde yatarak yolculuk yapan kişiye toplam 998 lira para cezası kesildi.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince,  metrobüs üzerine çıkarak seyahat eden Y. E. Ö. isimli kişiyi Merter'de yakaladı.
 
Ekipler tarafından Y. E. Ö.'ye 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32.  maddesi gereğince "emre aykırı davranış, kimlik bulundurmamaktan" 854 TL ve 2918  sayılı Karayolları Trafik Kanunun 68/1c maddesi gereğince "yaya yollarında,  geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği  engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya  buraları saygısızca kullanmaları" maddesine istinaden 144 TL idari para cezası  işlemi uygulandı.
 
Y. E. Ö'nün, görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak amacıyla çektiğini söylediği öğrenildi.

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