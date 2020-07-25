25 Temmuz 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.202 0.14 EURO 7,9860 0.59
USD 6,8500 0.10 ALTIN 418,590 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

Metrobüs'te korkutan yangın!

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 23:25 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 23:28

Son dakika haberine göre, Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs aracında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Araçta çıkan yangına ilk müdahaleyi yolcular yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın motor kısmında çıkan yangına müdahale ediyor.
 
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Alınan bilgiye göre, Cennet Mahallesi durağına yanaşan metrobüs sürücüsü, aracın motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark ederek, yolcuları tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü, ardından soğutma çalışması yaptı.
 
Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken, arızalanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

ETİKETLER

Küçükçekmece Metrobüs yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.