Metrobüs skandalında flaş gelişme! Karar verildi

İstanbul Avcılar'da metrobüste N.C. adlı kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.Ö'ye 6 yıl hapis cezası verildi.

Sanık F. Ö. ile ilgili davaya bugün Küçükçekmece 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Savcı, Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda sanıktan elde edilen iç çamaşırı ve pantolonunda sperm örneklerinin görüldüğü ve DNA profiliyle uyumlu olduğunun belirtildiğini ifade ederek, sanığın N.C'ye ‘cinsel saldırı’ suçundan 2-5 yıl hapis ile cezalandırılmasını, hakaret suçundan ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği kararda, hakaret suçunun işlenmediğini ancak, sanığın cinsel saldırı suçunun sabit olduğunu bildirerek, 6 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkemenin kararı verirken hiçbir indirim yapılmadığını bildirdi.

Kararın açıklanmasından sonra bir grup kadın Küçükçekmece Adliyesi önünde "Erkek adalet değil, gerçek adalet" diye slogan atarak pankart açtı.

N.C. yaptığı açıklamada bu davada kendisini yalnız hissetmediğini, bundan sonra benzer cinsel saldırıya maruz kalan kadınların yanında olacağını söyledi.