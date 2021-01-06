Metro zammı ertelendi!

İstanbul'da metro ücretlerine yapılması planlanan zammın, salgın koşullarının yarattığı ekonomik zorluklar nedeniyle ertelendiği bildirildi.

İstanbul'da metro ücretleri zammı ertelendi. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'dan bir açıklama yapıldı.Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"2020 yılında tüm maliyet unsurlarımıza yansıyan artışlar sonucu 2021 yılı başında yapılması planlanan taşıma ücret artışı, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alınarak ertelenmiştir."

ÜCRET TARİFESİ

İstanbul metrosunda şu anki tarifeye göre; tam 3.50, öğrenci 1.70, sosyal bilet ise 2.50 lira.