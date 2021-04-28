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Metro seferlerine yeni düzenleme!

28 Nisan 2021 Çarşamba - 16:54 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 16:54

İstanbul'da metro sefer saatleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Tam kapanma kararı sonrası metroların sefer saatleri de değişti. Yarın saat 19.00'da başlayacak ve yaklaşık 3 hafta sürecek tam kapanma dönemine 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla seferler düzenlenecek.


 
İstanbul'daki metro seferlerinde 'tam kapanma' düzenlemesine gidildi. 
 
Açıklama Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer aldı. 
 
Buna göre; sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 saatleri arasında çalışacak. 
 
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.
 
Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:
 
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
 
M1B Yenikapı-Kirazlı
 
M2 Yenikapı-Hacıosman
 
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
 
M4 Kadıköy-Tavşantepe
 
M5 Üsküdar-Çekmeköy
 
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
 
T1 Kabataş-Bağcılar
 
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
 
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı
 
SEFERLERİ OLMAYACAK HATLARI
 
Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.
 
 
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
 
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
 
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
 
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
 
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.
 
Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

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