01 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.501 1.99 EURO 8,8250 -1.62
USD 7,3180 -1.45 ALTIN 413,290 0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Metro müjdesi! Bakan duyurdu

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 11:18 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 11:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a iki raylı sistem hattının daha geleceğini açıkladı.


Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

bakan adil karailmailoğlu istanbul ray sistem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.