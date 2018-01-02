Metro ihaleleri peş peşe iptal edildi!

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi, Alarko Holding'e faksla gönderdiği yazıda söz konusu ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Daha önce, Başakşehir-Sefaköy-Halkalı Havaray Hattı projesi de iptal edilmişti.
1.6 MİLYARA YAPACAKTI
Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişim 2017 Nisan ayında imzaladığı sözleşme ile "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt etmiş; sözleşme bedeli KDV hariç 1.6 milyar lira olarak duyurulmuştu.
İPTAL İŞLEMİ KAP'A BİLDİRİLDİ
Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin iptal edildiğinin işveren idare tarafından bildirildiği belirtildi.
ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO İHALESİ DE İPTAL EDİLDİ
Alınan bilgilere göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının iptal edildiği, Ulaştırmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu tarafından 29 Aralık 2017'de birer yazı ile ilgili firmalara iletildi.
Yazıda, ihalenin Başkanlık yazısı ile iptal edildiği belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshi için 7 gün içinde yetkili temsilcinin idareye gönderilmesi istendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim 2017'deki toplantıda, 6 metro hattının inşaatı için belediyeye 925 milyon avro borçlanma yetkisi vermişti.